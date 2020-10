Marcel Ciolacu dă cărţile pe faţă despre momentul în care a fost amendat: A greşi e omeneşte, a persevera e prosteşte!

"Eu am ieşit cu familia să mănânc, cu nepotul meu, cu viitoarea noră posibil, cu fratele meu. Buzăul este în scenariul verde. Au venit şi doi colegi ai mei de partid. A fost o greşeală, recunosc. Cu toţii am achitat amenzile. Când a venit mâncarea ne-am despărţit şi am stat la mese separate. A fost o greşeală, recunosc. Până la urmă a greşi e omeneşte, a persevera e prosteşte.

Trebuia să rămân cu familia mea şi posibil era mai bine. Poliţia e folosită de Guvernul ORban în scop politic. Legea e foarte clară. Nu a fost o petrecere, dimpotrivă eu nu am mai fost de multă vreme acasă. Voiam să mănânc cu familia. Un pic exagerat gestu. Stăteam la mese separate când a venit poliţia. S-a revenit apoi la local, nu prea am înţeles. Dacă punem în balanţă manifestările sunt total diferite.", a declarat Marcel Ciolacu.

Cum e situaţie în sistemul sanitar

"Noi nu dorim să ne unim să depăşim această criză. Sunt aceste dispute care vor continua. Eficienţa Guvernului o vedem şi pe aceasta. Eu am dorit un pact pentru sănătate de la Preşedinte, n-am primit încă răspuns. Fiecare dintre noi are dreptul de a greşi şi de a se îndrepta. Sitauţia din România devenie tragică. Trebuie să fim corecţi şi să vedem ce ar putea să ne ajută să depăşim această situaţie. Trebuie să vedem în primul rând care sunt urgenţele şi să lăsăm specialiştii să comunice şi să retragem politicienii măcar în ceea ce priveşte pandemie.

Mai avem o săptămână şi sistemul sanitar se blochează. Asta spun specialiştii. Românii nu se pot aştepta la ceva mai bun. Direcţia nu e cea corectă. Vom intra în campania electorală. Toată lumea încearcă să câştige voturi. Riscul mai mare e în campania electorală decât în ziua votului. Rafila şi Cercel sunt cei mai recunoscuţi specialişti.", a mai spus liderul PSD.

PSD a adus specialişti din toate domeniile

"Dacă PNL are specialişti, să vină cu ei. Asta e difernţa între PNL şi PSD. Noi am ales calea de a aduce cei mai buni specialişti în Parlament, mai ales în domeniul sănătăţii. Mă uit în lista PNL unde au rămas traseiştii şi cutumele. Eu compar şi aleg. Mă uit ce a făcut PSD în ultimul timp şi cum se prezintă PSDul cel nou. PNL, în acest moment este cel mai nereformat partid. PSD a adus şi rectori şi profesori. După problema sanitară vrem să ne ocupăm de învăţământ. PNL creşte taxele. Un guvern trebuie să îşi facă priorităţile. Dacă pentru noi e prioritar respectarea legilor, tu, Guvern, îţi faci priorităţile. Am sărit de la 37% şi acum suntem la 44%. Unde sunt aceşti bani. Noi vorbim de sume de peste 1.000 de euro pe secundă", a mai adăugat şeful social-democrat.