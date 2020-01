Marcel Ciolacu: "Eu în afara partidului nu am duşmani, am doar adversari politici"

Marcel Ciolacu a mers duminică la Târgovişte, acolo unde au loc alegerile pentru organizaţia judeţeană Dâmboviţa a PSD, la şefia căreia candidează europarlamentarul Rovana Plumb şi deputatul Corneliu Ştefan. Preşedintele interimar al PSD a făcut în discursul său, din nou, apel la fair play şi unitate în cadrul partidului, o idee foarte des menţionată în partid de la ierderea alegerilor prezidenţiale.

"Eu în afara partidului nu am duşmani, am nişte adversari politici. În interiorul partidului am numai colegi. Se întâmplă ca fiecare dintre noi să avem şi un plan personal politic şi atunci apare competiţia. Competiţia nu duce decât la progres. E un lucru demonstrat. Înainte de a intra în conferinţă ne-am strâns şi am stat de vorbă şi am făcut nişte reguli democratice de desfăşurare a competiţiei de astăzi. La sfârşitul competiţiei rămâne o singură echipă, aceea a PSD. De luni echipa câştigătoare trebuie să se ocupe de pregătirea alegerilor locale", a spus Ciolacu la conferinţă.