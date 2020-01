Marcel Ciolacu: "Guvernul nu face nimic. Vrea anticipate, vrea alegeri într-un tur, dar creează numai haos. Să demisioneze Orban"

Prima bombă lansată de preşedintele interimar al PSD o constituie afirmaţia conform căreia moţiunea ar putea fi susţinută şi de parlamentari PNL

"Cred că o să fie votanti şi votanţi de la PNL. Păi, niciunde în Europa nu se modifică legea electorală sub 6 luni până la alegeri. UDMR deja nu susţine PNL, cel puţin pe acest punct. Dacă anunţau cu un an înainte, nu era nicio problemă, toate forţele politice îţi făceau calculele în felul ăsta", a spus preşedintele PSD.

În continuare, Ciolacu s-a referit şi la performanţele guvernului Orban.

"PNL a dorit guvernarea, are guvernarea, este cazul să guverneze. În primul rând, guvernul nu face nimic, vrea anticipate, vrea alegeri dintr-un tur, dar creează numai haos. Înţeleg că eram în criză economică, acum nu mai suntem, dar am scos Prima Casă. Am înteles că lucra Al Capone la finanţe, dar nu văd pe nimeni arestat pentru contabilitate dublă. E o abrambureală, pentru că agenda guvernului e doar una electorală", a completat ironic Ciolacu, referindu-se la acuzele pe care Florin Cîţu i le aducea lui Teodorovici, când cel din urmă era ministrul Finanţelor.

În încheiere, Marcel Ciolacu a fost întrebat dacă PSD va vota pentru eliminarea pensiilor speciale.

"PSD va vota, mai puţin ale militarilor. E un proiect de lege al PNL şi, dacă tot l-au folosit atât electoral, le facem pe plac", a spus preşedintele PSD.