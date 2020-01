Marcel Ciolacu îi închide poarta fostului premier: Ponta nu are ce căuta în PSD, noi vorbim de o alianţă, de o reîntregire a stângii

Marcel Ciolacu a explicat că, dacă Ponta va fi interesat de proiectul politic al PSD de după Congres, vor putea avea discuţii, însă "nu pentru a răsturna un guvern", ci "pentru un proiect politic care să unească".



"Cu domnul Victor Ponta am avut astfel de discuţii. Vom vedea ce va hotărî partidul după Congres. (...) Dacă domnul Ponta va deveni interesat de proiectul politic care se va lansa la Congres sau alte forţe politice, alţi lideri politici sau sindicate, categoric că vom avea o discuţie. Nu ne vom uni pentru a răsturna un guvern sau a pune mâna pe un guvern. Dacă vom avea argumentele necesare într-un proiect politic care să ne unească, vom face acest lucru", a declarat Ciolacu.



El a precizat că Victor Ponta nu are ce căuta în PSD.



"Dl. Victor Ponta, din punctul meu de vedere - şi am văzut că şi din punctul domniei sale - nu are ce căuta în PSD. Noi vorbim aici de o alianţă, să-i spunem o reîntregire a stângii, sub formă de alianţă politică, nu vorbim de fuziuni sau de venirea d-lui Ponta în PSD", a mai spus Ciolacu.



Preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, duminică seara, că "partidul este pe şine" şi că au fost rezolvate problemele de ordin administrativ şi organizatoric din interiorul formaţiunii politice.



Întrebat dacă va candida în cadrul Congresului PSD, Ciolacu a răspuns că nu s-a decis încă şi a adăugat că, din punctul său de vedere, sunt importate modificările la statutul partidului, precum şi modul în care în care se va candida.



"Eu am primit un mandat de la colegii mei şi cred că, până acum, nu m-am făcut de râs şi nu vreau să mă fac de râs până duc mandatul, până la Congres. Am o veste bună pentru pesedişti, tot ce a ţinut de probleme administrative şi organizatorice ale partidului s-au rezolvat, partidul este pe şine. Nu contează cine candidează la Congres, nu m-am decis dacă o să candidez sau nu, dar nu cred că asta e esenţa Congresului. Cred că modificările la statut sunt foarte importante şi modul cum se va candida, dacă se va candida cu o echipă şi cu un program politic, ar fi pentru prima oară în interiorul partidului când se face acest lucru şi eu sunt unul dintre susţinătorii acestei teme şi acestui mod de abordare. Şi atunci nu mai este o luptă exclusiv raportată de către mass media, o luptă pe funcţii, trecem la altă treaptă, ar fi o discuţie despre de proiectele politice clar exprimate ale fiecărui lider al moţiunii", a spus Marcel Ciolacu la Antena 3.



Liderul PSD a opinat că este important să fie mai mulţi candidaţi la Congres şi s-a pronunţat pentru a se mări "cercul decizional".



"Cred că este foarte important să fie mai mulţi candidaţi, orice partid care se respectă trebuie să aibă mai mulţi candidaţi şi în ultimul rând cine candidează şi cum candidează. Vreau să mărim cercul decizional, sunt şi idei ca, din Comitetul Executiv, să facă parte şi primarii de mari municipii şi preşedinţi de consilii judeţene, astfel încât deciziile să se ia mult mai larg, chiar dacă şedinţele vor dura mai mult şi să nu mai existe posibilitatea de a mai face în viitor nişte greşeli, să spunem destul de mari şi cu costuri electorale majore", a conchis Ciolacu.