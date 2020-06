Marcel Ciolacu nu exclude ca PSD să facă alianţe electorale cu Pro Româania şi ALDE la viitoarele alegeri

"Este posibil la locale să existe alianţe punctuale, pe zone, şi sunt mari şanse ca la viitoarele alegeri să avem o alianţă electorală, mai multe partide să participe împreună. Da, este normal. Eu am toată deschiderea pentru aşa ceva. Sper să găsim calea ce am bună", a declarat Ciolacu la România TV.



El a mai spus că social-democraţii consideră că trebuie să organizeze Congresul PSD până la alegerile locale şi parlamentare şi a reafirmat că va candida pentru funcţia de preşedinte al partidului.



"Toţi colegii am hotărât că va trebui făcut un congres cât mai repede, până în alegerile locale şi parlamentare, unde o anumită conducere să-şi asume acest ciclu electoral. E pentru prima oară când venim cu o echipă atât de aproape de alegeri. (Voi candida n.r.) la funcţia de preşedinte, am şi anunţat, împreună cu o echipă şi cu un proiect politic. Şi nu numai, poate până atunci stânga românească se reuneşte cu anumite valenţe liberale şi vom veni chiar cu un proiect alternativ de guvernare", a mai declarat Marcel Ciolacu.



Întrebat cine este "stânga românească" în afară de PSD, Ciolacu a spus că sunt discuţii cu Pro România, ALDE, cu sindicate şi chiar cu fermieri.