Marcel Ciolacu: "Oamenii trebuie să se conformeze voluntar, dar cât timp guvernul nu e credibil, nu se va conforma nimeni"

Sunt oportune alegerile în aceste condiţii?

Legal, responsabilii cu organizarea alegerilor sunt cei de la guv Romaniei. Eu si domnul Cazanciuc am trimis o scrisoare ca domnul Orban sa vina in Parlament si sa spuna clar daca a scapat situatia de sub control. Cand estri la guvernare ai si beneficiul de a sta in izolare la Vila Lac, dar si responsabilitati. Sa dea asigurari ca se pot deschide scolile, ca lumea poate merge in siguranta la alegeri.

Cum vedeti noile masuri pe care guvernul le va lua incepand cu 1 august?

"Este clar ca situatia a scapat de sub control, romanii nu mai au incredere in guvern si guvernul trebuie sa plece. Masurile trebuie respectate, daca guvernul si specialistii cer sa purtam masti, vom purta. Dar trebuie explicat cum s-a ajuns aici. Dupa ora 23 COVID actioneaza mai tare? Daca asupra patronului de restaurant poti sa iei masuri, cum facem cu distantarea pe plaja. Daca timp de 7 luni nu ai construit un parteneriat cu romanii, cum impui tu, cand ai chefuit in birouri, ai facut petreceri cu sute de persoane?

Cine masoara? Iar amenintam cu amenzi? Oameni trebuie sa se confoirmeze voluntar, dar cat timp guvernul nu e credibil, nu se va conforma nimeni."

Marcel Ciolacu a continuat să detalieze oportunitatea desfaşurării alegerilor la 27 septembrie, aşa cum au fost anunţate.

"Ce sa vorbesc cu Orban, el a adus interlopi in guvern. Unu Barbu, e condamnat penal. Iau primarii, ii duce la CNI si daca refuza si acele oferte, ii ameninta. Ce sa vorbesc cu Orban, care face politica de anii 80. Eu nu l-am facut premier, ci am considerat ca in acel moment trebuia guvern cu puteri depline. Presedintele Iohannis mereu cand iese spune ca PSD e de vina. Eu personal am ajuns la concluzia ca haos mai mare nu poate crea nimeni. Nimeni nu-i mai respecta si nu-i mai crede, asta e problema.

Data alegerilor parlamentare sa fie stabilita in parlament. Exista for mai reprezentativ? In 2004 parlamentul a stabilit data alegerilor, prin lege.

Am intrebari concrete sa-i pun premierului cand va veni in parlament. Sa faca un document catre parlament prin care sa anunte ca nu e in stare sa organizeze alegerile. Am primit astazi prima informare de la ministrul de Interne, strict secreta, pe care nu le pot impartasi cu nimeni. Conform legii nu sunteti indreptatit, as incalca legea. Eu am solicitare la prim ministru sa-mi trimita stenogramele din noaptea cand au dat 25 de ordonante si de cand au numit prefectii. Maine voi face plangere la contencios si le voi obtine si atunci vor fi si publice.", declara Ciolacu.

"Noi ne facem treaba de opozitie, facem motiune si o ducem pana la capat. Constitutia e legea suprema. Am dreptul de a alege si de a fi ales. Daca eu, Doamne fereste, acum am COVID, cum mi se respecta mie acest drept? Sau tampenia aia cu doua zile, ca sa nu ii expun pe romani o zi, sa ii expun doua zile. Tu stat, guvern, tu Orban, ai obligatia sa-mi asiguri dreptul de vot. Sa vina cel care le stie pe toate in tara asta si sa ne explice cum vrea sa organizeze alegerile. De ce sa ne dam noi cu parerea?", a completat preşedintele interimar al PSD.

Credeti ca se pot amana alegerile?

Eu vreau sa-l aud pe cel indreptatit sa spuna acest lucru. Sa-si asume raspunderea. Oricum cade la motiune. Poate Victor Ponta sa nu voteze aceasta motiune? Cine isi permite sa nu o voteze? Sunt ferm convins ca si USR o va vota. Apoi Iohannis trebuie sa numeasca un nou prim ministru.

Daca am trai in Romania normala promisa de domnul Iohannis, pana acum ar fi trebuit sa organizeze consultari cu partidele politice. PSD va merge cu o propunere de premier si cu un program de guvernare pe termen limitat.

De ce nu reusiti sa demarati o actiune coerenta cu Victor Ponta si Pro Romania?

Eu de cateva luni zic ca e o decizie gresita sa mergem separat. Am vazut decizia pe care a luat-o la Bucuresti si nu favorizeaza decat PNL, deci ma duce gandul ca are o intelegere cu PNL si Iohannis. Faptul ca mergi separat si nu o sustii pe Firea, ce te face sa gandesti? Care sunt beneficiarii unei decizii politice? Vezi care sunt beneficiarii si intelegi decizia. Am aflat decizia lui de la conferinta de presa, nu am avut comunicare cu dansul in ultimele zile. Am avut unele discutii, dar aceste negocieri necesita timp. Este posibil sa fac o alianta politica la Buzau, in continuare putem face aliante in teritoriu. Dar decizia la Bucuresti, decizia lui Ponta il favorizeaza pe Nicusor Dan.