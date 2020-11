Marcel Ciolacu: "S-au închis restaurantele, teatrele. Am ajuns de la 4.000 la 10.000. Măsurile au fost luate pompieristic"

"Acel Grup de Comunicare Strategică, din punctul nostru de vedere, ar trebui desfiinţat pentru că e netransparent, condus de anumiţi impostori politici şi ar trebui înlocuit de către specialişti.



Noi nu am făcut niciun fel de prevenire. De aceea ne aflăm în această situaţie. Azi avem aproape 10.000 de infectări, un lucru alarmant. E clar că trendul ascendnet continuă în România şi măsurile luate nu au avut un randament eficient", a spus Marcel Ciolacu, conform Libertatea.

Ciolacu: "Dacă ne luăm după OMS, azi avem 100.000 de infectări"

"Lucrurile sunt alarmante. Daca ne luăm după OMS care spune că trebuie multiplicat cu 10, azi avem 100.000 de infectări. Vom vedea unde va duce acest vârf în privinta mortalităţii, asta vom afla în una-doua săptămâni, la mijlocul campaniei electorale.

S-a creat ceva anacronic. Le ceri oamenilor să poarte măşti că e o problemă, dar pe 6 decembrie le spui că trebuie să mergeti la vot. Această pandemie nu va trece într-o lună, două luni", a precizat Ciolacu.

Liderul PSD acuză că "s-a distrus comunicarea şi credibilitatea dintre Guvern şi cetăţeni", pe motiv că autorităţile au avut ca prioritate alegerile.

"De la început trebuia o strategie astfel încât cetăţenii să fie parteneri cu guvernanţii în această luptă cu COVID-ul.



Am avut o prioritate clară: au fost întâi alegerile anticipate, când eram anunţaţi că această pandemie e o simplă răceală. Acum, avem o altă prioritate, să organizăm alegeri", a spus Marcel Ciolacu.

Ciolacu, despre măsurile anti-COVID. "Sunt ineficiente şi nefocusate"

"Începând de mâine, intrăm în campanie electorală, din punct de vedere al democraţiei, este cea mai importantă campanie electorală pentru că vorbim de viitorul Parlament şi cine va conduce ţara în următorii patru ani, dar venim cu măsuri ca să nu mai circulăm noaptea şi să avem parcurile închise noaptea.



Din discuţiile avute de mine cu specialiştii, cu domnul Rafila, cu domnul Cercel, măsurile sunt ineficiente şi nefocusate", a menţionat preşedintele Camerei Deputaţilor.

Preşedintele PSD: "Şcolile au fost deschise pentru că aveam alegeri locale"

"Nu trebuia să se ajungă în această situație. Școlile au fost închise timp de 6 luni. Apoi au fost deschise pentru că aveam alegeri locale. Am văzut efectul deschiderii școlilor și cât de nepregătiți am fost să deschidem școlile



S-au închis restaurantele, teatrele. Care a fost eficiența? Am ajuns de la 4.000 la 10.000. Deci, măsurile au fost pripite, luate în grabă și pompieristic.



Domnul prim ministru ia numai decizii politice, are o obsesie de a face aceste alegeri, deoarece pe peretele domniei sale este un ceas care a început să ticăie", a afirmat liderul PSD.