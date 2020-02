Marcel Ciolacu şi Victor Ponta i-au propus lui Raed Arafat să fie premier

Partidul Social Democrat nu va merge, cel mai probabil, cu o propunere de prim-ministru la preşedinte, a declarat, luni, liderul formaţiunii, Marcel Ciolacu.

"Prima oară ne-am gândit la Raed Arafat. Dânsul declinând această propunere, am mers cu o altă propunere. Această propunere nu a fost luată în considerare. Atributul desemnării este al preşedintelui României, care l-a desemnat tot pe domnul Orban. Nu am mai avut alte discuţii politice cu alte formaţiuni. PSD este în opoziţie şi este minoritar în acest moment în Parlament. În principiu, ca şi preşedinte interimar, o să mă sfătuiesc şi cu colegii. Nu cred că de această dată PSD va merge cu o propunere de prim-ministru. La această oră nu are nimeni majoritate în Parlament. (...) Să lăsăm firul Constituţiei, să vedem deciziile preşedintelui României. Mie îmi pare rău că preşedintele României a fost pus în această postură, astăzi, de către PNL", a spus Ciolacu la Parlament.

El a spus că, în cazul în care nu e creionează o majoritate, "dar nu o mascaradă cum s-a încercat astăzi, se poate ajunge la anticipate".