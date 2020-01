Marcel Ciolacu: Vă dau în scris că domnul Orban nu va mai fi premier niciodată. PSD anunţă moţiune de cenzură

Liderul interimar social - democrat, Marcel Ciolacu a declarat, la Călăraşi, că liberalii confundă voturile lor cu voturile obţinute de preşedintele Klaus Iohannis şi că încalcă orice regulă democratică şi europeană încercând să schimbe legea electorală "în timpul jocului". Ciolacu spune că PSD va riposta în forurile europene.

"Aş fi dorit să intrăm în dezbaterea legii electorale dintr-o perspectivă mai largă, nu strâmtă. Toată agenda politică de acum are de a face cu un interes meschin mic de incompetenţi care reprezintă PNL acum, printr-o conjunctură confundă voturile lor cu voturile preşedintelui Iohannis şi încearcă să ne spună acest lucru, încalcă orice regulă democratică europeană, încercând să schimbe legi şi reguli în timpul jocului şi vom riposta în Parlament şi ne vom adresa şi forurilor europene pentru că e o mojicie. Nu că ne-ar fi frică în vreun fel de alegeri", a declarat Marcel Ciolacu.

Liderul interimar al PSD a vorbit de îndatorarea românilor, criticând PNL. "PNL continuă cu o agendă publică falsă de partid care nu are nicio treabă cu ce îşi doresc românii. Am crezut că e un joc democratic, au luat puterea printr-un partid minoritar şi o guvernare minoritară, nu e rpima oară în România. În schimb vedem o altă problemă. Ei se împrumută. Vedem, vă spun statistic, în 60 de zile fiecare cetăţean al României tocmai a fost împrumutat de domnul Orban şi de domnul Câţu cu 900 de lei, presupun că la sfârşitul lunii vom depăşi o mie de lei. Au o rapiditate... Să terminăm cu acea minciună că 30 de ani a guvernat PSD. Nu este adevărat, PSD a guvernat 17 ani, PNL 16", a declarat Ciolacu.

Marcel Ciolacu spune că înţelege temerire preşedintelui Klaus Iohannis în privinţa premierului Ludovic Orban şi spuncă că acesta doreşte să scape cât mai repede de primul ministru. Liderul social - democrat mai spune că în cazul în care va trece moţiunea PSD şi actualul Gubvern va demisiona, Orban nu va mai fi premier vreodată.

"Eu înţeleg temerire lui Orban şi înţeleg temerile preşedintelui României. Când vezi că nimic nu funcţionează, intri ca şi preşedinte al României care totuşi ai girat acest guvern şi aceatsă majoritate parlamentară. Înţeleg perfect atitudinea preşedintelui de a încerca să scape cât mai repede de acest guvern şi scuzele că artrebui anticipate, că nu ar trebui. Dacă acest Guvern Orban îşi va da demisia, va trece moţiunea de cenzură a PSD sau vor fi anticipate, vă dau în scris că domnul Orban nu va mai fi premier niciodată. Toată lumea încearcă să scape de el după aceste două luni dezastruoase", a declarat Ciolacu.

Congres restrâns la PSD în februarie

Preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anunţat, duminică, la Călăraşi, că viitorul Congres al social - democraţilor va însemna un restart pentru viitoarea reformă a partidului şi că va fi unul restrâns. De asemenea, Ciolacu a mai precizat că nu este momentul unei bătălii pe funcţii, în cadrul PSD şi că ar trebui să se candideze pe moţiuni.

"Am depăşit momentul organizatoric, administrativ al partidului. Noi avem mandat să organizăm un Congres cât se poate de transparent şi care să lase loc unui concurent. Este o perioadă delicată a partidului, dar şi mai mult, acest congres să însemne un restart pentru viitoarea reformă a partidului care nu se poate face, să nu ne minţim, să nu ne păcălim că se poate face de pe o zi pe alta. Reorganizările şi reformele se fac pe bază de principii. Principiile le modifici în statut, redevin lege pentru partid şi din tot ceea ce am greşit în trecut, să încercăm să nu mai facem aceleaşi greşeli. Am stabilit nişte termene, am pornit conferinţele, în principiu se desfăşoară toate până pe data de 9 februarie, până pe 15 februarie, pornim şi pregătirea alegerilor locale care bat la uşă şi cel târziu pe 29 februarie am stabilit că vom avea Congresul", a declarat Ciolacu, la Călăraşi.

Liderul interimar al social - democraţilor spune că va fi un Congres restrâns, la care vor participa 1500 - 1700 de delegaţi, în funcţie de locurile din sală.

"Eu consider că cel mai important la Congres este cum vom aborda Congresul. Modificările statutare le vom face la Congres şi acestea vor pune bazele funcţionării partidului acestui un an de zile, cât va funcţiona echipa aleasă de Congresul Extraordinar şi anul viitor să avem un Congres Ordinar. Am stabilit în Comitatul Executiv să nu mai avem un Congres, am văzut ce au însemnat lansările pe stadioane, congresele de zeci de mii de oameni unde ne strângem, ne mulţumim, ne pupăm, dar fondul dezbaterii lipseşte. Am stabilit, anul acesta, ţinând cont şi de rapiditatea lucrurilor, să avem un Congres mai restrâns şi de aceea, numărul de delegaţi este atât de mic. Am făcut numărul de delegaţi în funcţie de mărimea sălii. Dacă se va horărî să ţinem un Congres mai larg, acum este estimat la 1500 - 1700 de persoane. Dacă vom muta locaţia Congresului, categoric, în momentul acela, listele se vor extinde", a declarat Marcel Ciolacu.

Preşedintele PSD mai spune că nu este momentul unei bătălii pe funcţii în cadrul partidului şi că ar trebui să se candideze pe moţiuni.

"Nu consider că în momentul acesta partidul îşi permite o bătaie pe funcţii şi să reîncepem o vânzoleală în interior gratuită. Cred că întresul PSD în acest moment este de a se restrânge, de a deschide uşile, de a găsi soluţii de alianţe şi de a funcţiona la o capacitate de sută la sută, cât mai repede, să se pregătească de campania electorală. Cred că la Congres trebuie să se candideze pe moţiuni. Moţiune ce înseamnă? Înseamnă o echipă pe care şi-o asumă liderul şi un proiect politic. Cred că la Congres trebuie să candideze cţt mai multe priecte şi echipe politice ca oamenii să cântărească şi să aleagă drumul. Nu trebuie, de această dată, o impunere sau să fie alt fel de discuţii în cadrul unui Congres naţional decât un proiect politic. Proiectul politic va sta la baza programului politic. În jurul unui program politic se fac alianţe. Alianţele nu se fac în jurul dorinţei de a lua puterea în România sau de a avea acces la anumite resurse. Alianţele se fac în jurul unui program politic pe care îl prezinţi în interior celor care doresc să vin în acest program politic", a declarat Ciolacu. Congresul PSD va avea loc până în 29 februarie.

Uşi deschide pentru traseişti

Preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a îndemnat, duminică, la Călăraşi, să fie deschise uşile partidului pentru cei care "au avut un istoric" şi a spus că cei mai valoroşi sunt cei care se alătură formaţiunii politice atunci când aceasta se află în opoziţie.

"Încercaţi să deschideţi uşile oamenilor care au avut un istoric cu acest partid. Oamenii care vin când partidul este în opoziţie, sunt oamenii cei mai valoroşi. Când suntem la putere, ni se rup telefoanele. Nu mai ştie care să vină prima oară la tine să îţi ureze la mulţi ani", a declarat Ciolacu.

Preşedintele PSD spune că îşi doreşte un partid modern, care să funcţioneze după reguli europene.

"Ciprian Badea a fost preşedinte al organizaţiei. Am încercat să avem discuţii cu doamna preşedinte Viorica Dăncilă şi să îi explicăm principiile democraţiei. Trebuie să intrăm să lucrăm, să nu ne mai ferim. Vreau să fim un partid modern care funcţionează după reguli eurpene. Nu mai putem fi un partid izolat şi să inventăm reguli în partud de a rămâne tot noi. Nu mai funcionează aşa. Cin crede că poate să îşi aranjeze lucrurile să rămână tot el, nu mai funcionează aşa. Principiile de raportare la cetăţeni şi la Europa sunt cu totul altele", a declrat liderul interimar al PSD.

Marcel Ciolacu a subliniat că nu se află în campanie electorală şi că anul viitor ar trebui organizat un Congres ordinar de 10.000 de persoane care să aducă proiecte de anvergură.

"Nu mă aflu aici în campanie electorală, eu vă spun cum văd eu viitorul partidului. Trebuie anul viitor să avem Congres ordinar. Se impune de 10.000 de persoane, de 10.000 de persoane vom avea. Sper să se vină şi la acest Congres pe proiecte de anvergură", a declarat Ciolacu.

Marcel Ciolacu, a salutat reîntoarcerea în partid a lui Mihai Tudose, vineri, la Conferinţa Organizaţiei Judeţene PSD Brăila, şi a spus că nu îi consideră pe cei plecaţi la Pro România nişte "traseişti politici", mai ales că o parte dintre aceştia au fost excluşi din PSD.

El a mai spus că crede într-o reîntregire a stângii "nu prin fuziuni sau şmecherii, ci printr-un proiect politic", care ar trebui să înceapă la Congresul PSD.