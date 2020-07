Marcel Pavel a văzut moartea cu ochii, după ce a fost infectat cu coronavirus. Mărturii cutremurătoare: "Am tuşit cu sânge"

La aproape două săptămâni după ce a fost externat, Marcel Pavel face mărturisiri cutremurătoare despre virusul ucigaş şi cum a fost pentru el toată perioada cât timp a stat în spital, sub supravegherea medicilor.

Marcel Pavel a relatat prin ce a trecut și i-a certat pe cei care au spus despre el că a primit bani ca să susțină că a fost infectat.

"Acum sunt ceva mai bine. A fost cumplit, am fost la un pas de moarte. În spital, am simţit o linişte extraordinară. Am ieşit cu tensiune 18 din spital. Îmi pare rău că o parte din români au avut un comportament urât faţă de mine. Eu nu mă murdăresc pentru nimic în lume, în special pentru bani. Înlocuiţi veninul cu miere, răutatea ne face să ne pierdem minţile. În timp ce eu eram cu un picior în groapă, îmi aduceaţi injurii. M-aţi acuzat că am fost plătit cu 100.000 de euro, ce este cu dumneavoastră, treziţi-vă!

Eu nu credeam în virus, recunosc, îmi pare rău. Nu dormeam decât două-trei ore pe noapte. După relaxarea măsurilor, am început să ies, mama mea este bolnavă de diabet, fratele meu este operat pe col, îmi făceam griji pentru ei.

Nu am avut niciun simptom până acum trei săptămâni. La filmările de la Te cunosc de undeva am început să mă simt rău. De la sinusuri m-a luat. Am avut dureri oculare groaznice, am luat ceva medicamente, iar apoi am contactat medicul, care mi-a zis că am sinuzită.

Ulterior, mi-a fost sugerat să fac testul de coronavirus. Au venit acasă să îmi facă testul şi mi-a ieşit pozitiv. A doua zi m-am internat. Familia mea nu are şi nu a avut nimic. Depinde de ADN şi de vârstă. În noaptea aceea a început tusea şi dureri pulmonare, mi-a pus masca de oxigen. Personalul a fost impecabil cu toată lumea.

Timp de 7 zile nu am mâncat nimic. Nu puteam să respir. Am stat două săptămâni cu masca pe figuri, nu puteam să respir. Dormeam cam două ore. Ne făceau injecții din 4 în 4 ore sau din 6 în 6 ore. Am avut secreții cu sânge. Am avut cheaguri de sânge în plămâni. Dacă mai stăteam o zi acasă, mă intubau, ceea ce era foarte grav pentru mine.

M-au surprins neplăcut oameni de la care nu mă aşteptam. Mă întrebau dacă e adevărat sau nu. Unii dintre ei au o teamă şi nu recunosc.

Fetiţa mea mi-a zis, după două zile, de când s-a aflat de coronavirus, că nu vrea să se mai uite la televizor, că nu vrea să moară. Soţia mea a suferit foarte mult, dar nu se arată. ", a declarat Marcel Pavel la Sinteza Zilei, de la Antena 3.