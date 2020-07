Marcel Pavel, mărturisiri tulburătoare despre perioada în care a avut COVID: "Am avut sentimentul că m-am trezit din ghearele morţii"

Îndrăgitul cântăreţ a făcut câteva dezvăluiri cutremurătoare din perioada în care a fost victima infectării cu COVID-19. Optimist convins, el a afirmat că îi este recunoscător lui Dumnezeu că încă se află în viaţă iar de-acum încolo va acorda mai multă atenţie îngrijirii stării sale de sănătate dar şi a familiei sale, viziunea sa asupra vieţii schimbându-se radical în urma acestei nefercite experienţe.

Deşi este o persoană precaută din fire şi atentă la potenţialele pericole care i-ar putea afecta starea de sănătate, el recunoaşte că în zilele premergătoare contactării virusului a lăsat garda jos, iar momentul de neatenţie l-a costat scump. Însă credinţa în Dumnezeu l-a ajutat să depăşească acele momente grele:

"Nu sunt habotnic, ci sunt mereu alături de Dumnezeu, şi El alături de mine; dovada cea mai bună este faptul că noi vorbim acum." a, spus el în interviul acordat revistei VIVA.

De asemenea, el povesteşte că a avut momente în care a crezut că nu va supravieţui:

"Da, într-adevăr, am avut două nopți cumplite şi am avut cumva sentimentul că m-am trezit din ghearele morții.", continuă Marcel Pavel.

Principala lui grijă, pe lângă starea sa de sănătate, a fost cea pentru familia sa. Artistul are trei copii împreună cu soţia sa, Violeta, iar aceştia au fost mereu prezenţi în gândurile şi rugăciunile sale cât timp a fost internat în spital.

"Copiii cei mari au conştientizat foarte bine situația în care ne aflam, iar pe Yuvenalia am încercat să o ținem cât mai departe de probleme, pentru că este încă micuță. Sigur că a ştiut că tati este la spital, ştie despre această boală şi despre faptul că trebuie să avem foarte mare grijă şi să ne protejăm cât putem noi mai bine, iar bucuria când ne-am revăzut a fost cu atât mai mare", mai spune el.

Pe viitor, cântăreţul şi-a propus să acorde mai multă atenţie stilului său de viaţă, deoarece a avut parte de un tratament foarte dur în urma căruia este necesar să se recupereze. Deşi este o persoană activă căreia îi place să se distreze cu prietenii, momentan a decis să se autocontroleze, mai ales că a descoperit că suferă şi de hipertensiune, lucru de care nu ştia.

"Am un regim echilibrat şi încerc să am măsură în toate. Zilele acestea am încercat să îmi încarc cât mai mult bateriile alături de familia mea, să petrecem timp de calitate împreună, în natură, în zone cât mai liniştite şi mai frumoase.", a încheiat Marcel Pavel.