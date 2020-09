Marcel Pavel s-a vindecat de COVID-19, dar nu s-a recuperat complet. Ce trebuie să facă artistul zi de zi

Marcel Pavel s-a vindecat de temutul virus, dar a fost nevoit să renunțe la unele plăceri și să își facă un altfel de program. Pentru a se recupera cât mai rapid, dar și pentru a nu rămâne cu traume medicale, medicii i-au prescris lui Marcel Pavel un set de exerciții zilnice.

"Am fost la mare să fac aerosoli, apoi am fost la munte. De când am ieșit din spital, am fost de vreo 20 de ori la munte. Medicii mi-au zis să nu mai fac sport de contact, cum făceam până acum, ci doar câteva exerciții. Acum fac exerciții banale: flotări, genuflexiuni, aplecări și exerciții pentru respirație. Pe astea le fac mai ales la orele de canto. De asemenea, nu mai am voie să alerg, poate după ce o să mai slăbesc vreo 9 kilograme și atunci doar alergare ușoară", a spus Marcel Pavel la Antena Stars.

Chiar dacă medicii l-au declarat vindecat, Marcel Pavel a mărturisit că a mai avut pentru un timp simptome mai puțin plăcute, dar totul se îndreaptă acum spre făgașul normal.

"Am simțit vreo trei săptămâni câteva efecte ale bolii: respirația grea, mișcările bruște mă oboseau, dar acum e din ce în ce mai bine", a dezvăluit Marcel Pavel.