Marcel Vela îi răspunde lui Traian Băsescu: "Dânsul dansa cu interlopii şi primea salbe de bani în mod public"

"Nu este nici o premiera. Poate premiera este faptul ca un ministru trateaza cu fair-play si isi deleaga atributiile din Comisia Tehnica ce se ocupa strict de problemele ce tin de organizarea alegerilor in relatie cu prefecturile.

Deci este vorba nu de toate atributiile, asa cum a inteles domnul Băsescu.

Aceasta comisie tehnica se poate intalni oricand, la orice ora, deci cineva trebuie sa fie acolo in orice moment. Faptul ca un ministru de Interne isi deleaga unele atributii unui secretar de stat se practica. Vor fi cele mai corecte alegeri, fara probleme de infractionalitate. Ministerul isi va face datoria.

In luna noiembrie, cand tocmai ce preluasem mandatul de ministru, am organizat cele mai curate alegeri, cu cele mai putine infractiuni."

As vrea sa precizez ca intr-adevar sunt pe lista de consilieri locali pentru a fi alaturi de colegii mei in campania electorala."

"Eu consider cazul inchis. Ieri la ora 14 ati urmarit toate punctele de vedere din acea declaratie de presa. Analizand alte cazuri mai vechi, in august, dupa acel eveniment, nu am mai inregistrat acte de violenta si in cartierul Rahova nu am inregistrat dupa doua saptamani o crestere foarte mare a numarului de cazuri de COVID. Eu zic ca faptul ca s-a devansat inmormantarea a fost foarte bine, atat pentru populatie, cat si pentru fenomenul infractional, care a fost tinut sub control. Vad ca acum sunt unii mari analisti politici, ca domnul Basescu, care acuza politia si pe mine ca ministru. Vreau sa ii aduc aminte ca el dansa cu interlopii si primea salbe de bani in mod public, iar fratele dansului...

Sa vorbesti despre nu stiu ce ministru ca trebuie sa demisioneze, mie mi-ar fi rusine.", a spus ministrul de Interne Marcel Vela.