Marea Britanie: Un motan dispărut de șase ani, revine acasă, de Crăciun

Motanul se numește Tabs și dispăruse de acasă în februarie 2013, pe când stăpânii lui, Jude şi John Kinloch, se pregăteau să se mute. Proprietarii n-au mai știut nimic de Tabs până marţi, când Lisa Jones, voluntară la un centru pentru salvarea animalelor, a descoperit o pisică lângă casa ei din Gillingham (Kent). Datorită plăcuţei de identificare a aflat numele şi numărul de telefon al proprietarilor motanului și i-a contactat.

„Mi-am spus că pisica are nevoie de îngrijire. Eu am fost persoană fără adăpost. Nu aş dori nimănui aşa ceva, pentru că ştiu cum este'', a declara Jones.



Când proprietarii motanului au aflat vestea, au plecat imediat să-l aducă acasă.

„Nu ne-a venit să credem când am primit apelul telefonic”, a povestit Jude. „La început am crezut că e o glumă. Apoi, când a spus numele pisicii, Tabs, am ştiut că nu e (o farsă)”. Jude a mărturisit că John a plâns foarte mult după pierderea motanului şi a păstrat o fotografie cu el pe ecranul computerului. „E ca şi cum şi-ar fi regăsit cel mai bun prieten”, a spus femeia.

„La 19 ani a făcut bine să fie încă în viaţă, mai ales ţinând cont prin câte a trecut. Cum a supravieţuit, habar nu am. Poate că aştepta să ne vadă din nou. Este uimitor. Este într-adevăr o minune de Crăciun'', a adăugat Jude.

