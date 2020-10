Maria Ghiorghiu, profeţie cutremurătoare despre COVID-19. Ce îi aşteaptă pe români: "Va face ravagii!"

"În aceasta dimineata, m-a trezit un glas care spunea asa: "Covid! A inceput lupta cu Covid 19!". Apoi,un alt glas intervine si spune: "Adă bolul la Covid! Amesteca aici si vezi ce substanta este!". Dragii mei, ce inseamna toate acestea? Este greu de explicat. Ceea ce eu pot sa va spun dragii mei, este faptul că trebuie sa avem mare grija cu acest Covid. Sa purtam masca in locurile aglomerate si sa ne spalam foarte des pe maini.

Acest virus exista, iar acolo unde el isi face cuib, acolo unde gaseste locul slab (imunitatea scazuta), acesta face ravagii. Daca aveti simptome dragii mei, luati legatura cu un medic si nu neglijati. În rest, sa ne rugam la Bunul Dumnezeu si la Maicuta Domnului ca sa ne ocroteasca si sa ne ajute ca sa trecem cu bine peste toate incercarile vietii", a scris, pe blogul său, Maria Ghiorghiu.

Iată ce a transmis Maria Ghiorghiu pe blogul său, la finalul lunii iulie: "28 Iulie 2020,ora 23,21! Dragii mei, În aceasta noapte,in timp ce scriam aici pe Blog, aud glas care spune asa: "Coronavirusul doar Duhul Sfant il poate opri!" Dragilor, si-atunci cu ce si cu cine ne luptam noi? Nu cumva cu morile de vant? Eu zic ca da! Coronavirusul nu va putea fi niciodata oprit de oameni! Ci numai Bunul Dumnezeu si Maicuta Domnului il va opri dupa ce omenirea se va fi luptat cu morile de vant. Conducatorii nostri, conducatorii lumii intregi, mai bine ar vrea grija de populatia tarii lor ca sa aiba tot ce le trebuie ca sa supravietuiasca si sa nu mai continue cu inchiderea oamenilor in case, cu inchiderea Intreprinderilor unde lucreaza oamenii. Nu asa poti pune capat Covidului!

Oamenii trebuie sa inteleaga ca vom trai cu acest virus, ca va trebui sa ne protejam pe cat este posibil si sa ne vedem fiecare de viata in continuare. Mai bine am implora pe Bunul Dumnezeu ca sa ne ajute,mai bine am fi mai credinciosi, mai buni, mai milostivi si sa ne iubim Aproapele ca pe noi insine, decat sa ne luptam cu morile de vant. Mai de preţ este Prevenirea, decat testarea care nu are nicio valoare! De ce spun asta? Pentru ca poti face Testul care ar putea fi pozitiv sau negativ, ar putea fi real sau fals".