Articol publicat in: Politica

Preoţii i-au cântat "Vrednic este!" lui Marian Oprişan. Un popă a vrut să-i pupe mîna politicianului VIDEO

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum 58 min) // Sursa: romaniatv.net Marian Oprișan, Președintele Consiliului Județean Vrancea, a fost decorat de ÎPS Ciprian, arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, cu ordinul Sf. Mucenic Sava de la Buzău. Decoraţia preşedintelui CJ Vrancea vine „în semn de apreciere si multumire pentru sprijinul material si moral oferit la realizarea lucrarilor de zidire si infrumusetare a Bisericii cu hramul Sf Cuvioasei Parascheva din Focsani si a altor Biserici de pe cuprinsul judetului", scrie stiripesurse.ro. Citeşte şi Sfânta Parascheva. Zeci de pelerini stau la rând să se închine la racla cu moaştele Sfintei Parascheva „Atotmilostivul Dumnezeu, pentru rugaciunile Sf. Mucenic Sava de la Buzau, sa daruiasca domniei sale si colaboratorilor sai de la Consiliul Judetean sanatate deplina, zile indelungate, indeplinirea dorintelor si multe bucurii duhovnicesti”, au mai zis preotii. Dupa care corul bisericesc si preotii i-au cantat lui Marian Oprisan 'Vrednic este!”. Șeful CJ Vrancea a mai primit o icoana a Maicii Domnului „pentru tot ce infaptuiti pentru judetul nostru, intru multi ani”, plus un buchet de flori. Luni a avut loc, la Focșani, slujba de sfințire a Catedralei Ortodoxe, ce poartă hramul Sfintei Cuvioase Parascheva. Catedrala a fost începută în urmă cu 18 ani și a fost realizată în cea mai mare parte cu fonduri publice de la Consiliul Judeţean Vrancea şi Consiliul Local Focşani. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay