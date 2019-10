Articol publicat in: Societate

Sfânta Parascheva. Zeci de pelerini stau la rând să se închine la racla cu moaştele Sfintei Parascheva

Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum 59 min) // Sursa: romaniatv.net Zi importantă la Iași unde este sărbătorit hramul Sfintei Parascheva. Este așteptat cel mai mare număr de pelerini de până acum. Toți vin să se închine și să se roage la sfintele moaște despre care se spune că sunt făcătoare de minuni. Pelerinii stau ore întregi la coadă doar pentru a ajunge la racla sfântă.

Sfânta Liturghie de sărbătoarea Cuvioasei Parascheva a fost oficiată de zeci de preoţi în frunte cu Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, Teofan, pe o scenă special amenajată pe pietonalul din faţa Catedralei Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei din Iaşi. Potrivit autorităţilor, la slujbă au asistat peste 25.000 de persoane, fiind cea mai mare afluenţă de oameni din ultimii ani. Sfanta Parascheva. Traditii si obiceiuri de Sfanta Cuvioasa Parascheva de la Iasi. Cum stiu taranii cum va fi iarna Peste 60.000 de pelerini aşteptau luni dimineaţă la rând pentru a se închina la racla cu moaştele Sfintei Parascheva. Potrivit organizatorilor, până luni la prânz, s-au închinat la sfintele moaşte peste 120.000 de pelerini. Anul acesta, 647 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale în timpul pelerinajului. Dintre acestea, 46 persoane au fost transportate la spitalele din Iaşi. loading...

