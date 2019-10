Articol publicat in: Politica

Marian Oprişan, grosolan la adresa premierului: "Dacă dai pe Google proasta României, îţi apare Viorica Dăncilă"

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Marian Oprișan, vicepreședintele PSD, a jignit-o grosolan pe Viorica Dăncilă la ședința linformală a liderilor PSD, la care premierul a lipsit. „Dacă dai căutare pe Google «proasta României» , îți apare «Viorica Dăncilă»", a spus Marian Oprișan în ședință, potrivit unor surse politice. Ședința informală a fost convocată la în biroul președintelelui Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu. Peste 30 de lideri judeteni PSD au discutat vineri despre mutari radicale in sedinta CEX din aceasta seara. Mihai Fifor şi Eugen Teodorovici vor fi traşi pe dreapta. Dizolvarea BPN si formarea unui comitet interimar de conducere a partidului pana la viitorul Congres, echipa formata din reprezentanti ai primelor 6 organizatii judetene ca rezultate la alegeri, plus un reprezentant din Bucuresti au fost câteva puncte discutate în ședință.â Gruparea care a coagulat marea majoritate a liderilor PSD este formata din Marcel Ciolacu, Paul Stanescu si Claudiu Manda. 'Revolutionarii' din PSD vor sa ajunga la o intelegere cu Dancila in acest sens, inainte de sedinta CEX. Ii vor mai sugera lui Dancila sa demisioneze si ea de la sefia partidului, dar nu vor forta acest lucru. Gluma groasă a lui Marian oprișan vine la doar o zi după ce un alt lider PSD, Eugen Teodorovici, a avut o abordare mitocănească la întrebările unei jurnaliste B1Tv privind rezultatul moțiunii. Teodorovici a jignit postul la care lucrează jurnalista și i-a făcut apropouri cu tentă sexuală. Citește și: Eugen Teodorovici, abordare golănească faţă de o jurnalistă: Sunteţi liberă diseară? VIDEO loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay