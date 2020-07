Marian Vanghelie, candidatul surpriză la Primăria Bucureşti: "Nu o încurc pe Gabriela Firea, ea este încurcată de ceea ce nu a făcut"

Marian Vanghelie îl atacă dur pe fostul său șef de partid Victor Ponta și nu exclude o revenire în PSD, deşi o critică şi pe Gabriela Firea, ca şi pe Nicuşor Dan.

"Da voi candida cu cea mai mare plăcere, să îi arăt lui Victor Ponta că nu există în politică. Dacă nu era Adrian Năstase să-l ia de pe Champ Elysee, să-l bage la liceu, la școală, nu exista. În primul rând candidez pentru că nu văd pe cineva care are o viziune pentru dezvoltarea acestei capitale. Din păcate nici cele două partide mari nu au un lider pentru această poziție. Intrăm în bătălie pentru Primăria Capitalei. Bucureștiul nu poate fi împărțit în sectoare, trebie o viziune unică. Am colaborat mult cu Victor Ponta, când avea nevoie de mine mă căuta cu socrul lui, ca un copilaș. Minte cum respiră.

De ce să mă voteze oamenii? Într-un singur sector, am reușit să fac 7000 de străzi, să izolez 500 de blocuri. Am făcut parcuri din terenuri agricole cu o sumă mică, cam cu 8% din cât are Gabriela Firea.", a declarat Vanghelie.

Fostul edil a comentat şi zvonurile legate de o posibilă revenire a sa în PSD.

"Mă gândesc să fac politică, nu în mod deosebit în PSD. Nu exclud o variantă de a reveni în PSD. Nu am avut discuții în acest sens cu actuala conducere, momentan să aibă loc alegerile și după discutăm oficial.

Eu nu o încurc pe Gabriela Firea, ea este încurcată de ceea ce nu a făcut. Nici Gabriela Firea, nici Nicușor Dan nu sunt personajele care să reprezinte Capitala unei țări. În cei 4 ani de mandat Gabriela Firea putea să construiască un spital regional care nu costa mai mult de 500 de milioane de euro. În pandemie era vital un astfel de spital, să nu mai fie oamenii plimbați.

Putea să facă Centura Bucureștiului, să nu mai existe aglomerația asta. Totuși banii se cheltuie pe cele 22 de societăți comerciale, prin angajați, prin rude. Așa ceva nu am văzut de când sunt. Dotări, mașini, cheltuielie inutile de 300 milioane de euro pe an.", a comentat Marian Vanghelie.

