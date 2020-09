Marian Vanghelie, nouă gafă în direct la TV. Cum a maltratat limba română

"Copiii cu bă, bă, bă, dezi, dezi, dezi, pfu... scuzaţi-mă, cu dezi, cu dezabilităţi", a spus Vanghelie la B1 TV, fără să nimerească şi varianta corectă a cuvântului "dizabilităţi".

Gafele politicianului nu au trecut neobservate, acesta devenind la scurt timp ţinta unei noi serii de ironii pe internet. "Mișto, se antrenează pentru bâlbele adevărate de primar", "Cicero! Coerență și elocință!", "Am curaj să fac pariu ca ajunge iar primar. Ăsta este nivelul politicului în țară", "E grea limba română pentru mulți" au spus câţiva internauţi.

Nu e prima dată când Vanghelie dovedeşte că nu e prea bun prieten cu limba română, ba chiar e cunoscut pentru perlele lui gramaticale. Conjugarea verbului „a fi” sau pluralul „almanahe” pentru cuvântul „almanah” i-au creat mari dificultăţi fostului primar.

Vanghelie vrea să fie din nou primar al Sectorului 5

Marian Vanghelie şi-a adus aminte de perioada în care era primarul Sectorului 5 al Capitalei, astfel că a decis să candideze din nou. La depunerea candidaturii, Vanghelie a subliniat faptul că în mandatele sale a terminat „aproape 600 de blocuri și 700 de străzi”.

„Am făcut o serie de lucruri şi am terminat aproape 600 de blocuri, am terminat 700 de străzi, am făcut tot învăţământul şi parcurile arătau într-un alt fel. După ce am făcut aceste lucruri, astăzi, cu experienţa mea de peste 15 ani, vă spun că am o imagine exactă vizavi de sectorul 5, ceea ce trebuie făcut”, spunea Marian Vanghelie, în urmă cu câteva săptămâni.

„Putem să terminăm blocurile, să avem grijă de copii, de educaţia lor. După cum ştiţi, am fost ataşat de sistemul de învăţământ şi am o viziune privind ceea ce trebuie de făcut din prima zi în sectorul de învăţământ”, a adăugat el.

Vanghelie a fost primar al Sectorului 5 în perioada 2000-2015, însă a fost suspendat din funcţie din cauza arestului preventiv pe motive de corupţie. Politicianul social-democrat a fost primar timp de patru mandate şi, de asemenea, a fost şi vice-preşedinte al PSD.