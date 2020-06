Marius Budăi, apel către Klaus Iohannis şi Ludovic Orban: "România suferă, domnilor!"

"Apel public către domnii Iohannis, Orban şi Cîţu

România suferă, domnilor! Mediul de afaceri, copiii, părinţii şi bunicii noştri suferă cu toţii.

Recent, în cadrul unor discuţii purtate cu un amic bun, ne-am reamintit de o întrebare veche, dar extrem de importantă şi plină de multe învăţăminte. Întrebarea este: «Ce valoare reprezintă omul în matematică?»", a scris Marius Budăi, deputat PSD, pe pagina sa de Facebook.

"În vâltoarea acestor vremuri, extrem de complicate pentru noi toţi, îmi doresc enorm să împărtăşesc cu dumneavoastră răspunsul la această întrebare.

Abu Abdullah Muhammad bin Musa al-Khwarizmi, un savant, astronom/astrolog, matematician şi scriitor persan, cunoscut fiind ca descoperitorul cifrei zero şi considerat de unii a fi Părintele algebrei, a fost întrebat ce valoare are omul în matematică.

Răspunsul a fost: „Dacă omul are bun simţ şi caracter = 1; Dacă omul mai este şi frumos = 10; Dacă mai are şi bani = 100; Dacă se mai trage dintr-un neam bun = 1.000; Însă, dacă dispare simbolul bunului simţ şi al caracterului, adică 1, rămân doar zerourile", a adăugat fostul ministru al Muncii.