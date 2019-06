Marius Budăi: Din primele verificări rezultă că Sorina are o stare generală bună. Instanţa decide ce se întâmplă

"Sorina a fost văzută de specialiştii în asistenţă socială. Zilele astea noi am stat în contact permanent cu familia, cu care s-a discutat, ne-a informat zilnic ce medici specialişti o consultă pe fetiţă, ba de la spitale de stat, ba de la spitale private. Astăzi specialiştii de la asistenţa socială au stat de vorbă cu fetiţa, iar din primele verificări rezultă că are o stare generală bună.(...) Când a fost la IML s-a recomandat să meargă la un pediatru", a explicat Budăi.



Întrebat ce se va întâmpla cu fetiţa în cazul în care procedura de adopţie va fi anulată, ministrul Muncii a precizat că decizia va aparţine instanţei şi că se va acţiona în funcţie de această decizie.



"Nu ştim ce se întâmplă. Nu avem hotărârea instanţei. Să vedem hotărârea instanţei, care în dispozitivul ei va avea şi clarificări. Ne va spune hotărârea instanţei clar ce se va întâmpla şi atunci vom acţiona cum va spune instanţa. Instanţa decide ce se întâmplă. Nu pot să fac o supoziţie ce soluţie va da instanţa. Nu am cum să fac aşa ceva", a spus Marius Budăi.



Premierul Viorica Dăncilă a declarat marţi că anchetele în cazul fetiţei de la Baia de Aramă vor continua pentru că mai sunt multe întrebări care trebuie să primească un răspuns.



"Aş vrea să fac câteva referiri la cazul de adopţie care ne preocupă în aceste zile. Am primit de la Ministerul Muncii şi Ministerul Afacerilor Interne rapoarte referitoare la modul în care s-a acţionat, dar şi la măsurile luate pentru a asigura copilului sprijinul de care are nevoie. Reprezentanţii Ministerului Muncii ţin legătura cu familia, iar copilul este consiliat începând de astăzi şi de către specialişti din cadrul asistenţei sociale. Anchetele vor continua pentru că mai sunt multe întrebări cu privire la acest caz de adopţie care trebuie să primească un răspuns. Multe dintre aceste aspecte trebuie să fie lămurite şi ca urmare a verificărilor şi acţiunilor dispuse de CSM şi Ministerul Public", a spus Dăncilă, la începutul şedinţei de Guvern.



Pe de altă parte, Parchetul General a anunţat marţi, printr-un comunicat, că procurorul general interimar Bogdan Licu contestă în instanţă decizia judecătorilor prin care fetiţa din Baia de Aramă a fost dată spre adopţie unei familii din SUA şi a solicitat interzicerea părăsirii teritoriului României de către minoră.



Potrivit unui comunicat al Parchetului General, printr-o acţiune adresată Curţii de Apel Craiova, a fost formulată, luni, o cerere de revizuire a deciziei civile nr. 4 din 23 aprilie 2019, pronunţată de Curtea de Apel Craiova prin care s-a dispus încuviinţarea adopţiei internaţionale a minorei, solicitându-se schimbarea în tot a deciziei atacate, în sensul respingerii apelurilor ca nefondate, iar în temeiul art. 512 Cod de procedură civilă a fost solicitată şi suspendarea executării acestei hotărâri.



De asemenea, procurorul general a cerut în instanţă interzicerea părăsirii teritoriului României de către fetiţă, până la administrarea probelor în dosarele penale constituite la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova şi la Secţia pentru investigarea infracţiunilor din Justiţie.



Parchetul General susţine că, pe 21 iunie, procurorii Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din Justiţie au dispus începerea urmăririi penale in rem pentru săvârşirea unor infracţiuni de abuz în serviciu, fapte în legătură cu judecarea dosarului având ca obiect cererea de adopţie internaţională a fetiţei, respectiv instrumentarea dosarului penal în care procurorul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova a efectuat, vineri, o percheziţie la domiciliul asistentului maternal.



Poliţişti de la Serviciul de Investigaţii Criminale din cadrul IPJ Mehedinţi, însoţiţi de un procuror de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova, au descins vineri dimineaţă în casa unei familii din Baia de Aramă pentru a lua o fetiţă de 8 ani, dată în adopţie unui cuplu din SUA cu cetăţenie română.



Fetiţa locuia împreună cu asistenta maternală, care a avut grijă de copil în ultimii şapte ani.



În imaginile înregistrate de soţul femeii apare fetiţa care plânge şi se zbate pentru a rămâne alături de asistenta maternală, căreia îi spune 'mama'. În imagini apare şi procurorul Maria Piţurcă care ar brusca copilul.



Ulterior, Maria Piţurcă a declarat, într-o conferinţă de presă, că minora era agitată, iar ea a reuşit să o ia în braţe şi să o predea tatălui adoptiv.



Acuzată că a bruscat-o pe fetiţă şi a târât-o pe jos, procuroarea a afirmat că a fost însoţită de un psiholog şi un asistent social de la DGASP Dolj, care nu au putut interveni, iar ea a intervenit pentru a opri starea de agitaţie a minorei.



Întrebată de ce se zbătea copilul, ea a afirmat că acesteia i s-a inoculat că va fi dusă în străinătate şi i se va face rău.