Marius Budăi (PSD): Cum au devenit copiii, dascălii, părinţii şi bunicii noştri o povară pentru Guvernul IOC

"De ce spun tăiere? Deoarece orice scenariu sub procentul de 40% (cunoscut în comunicarea publică) sau majorare de valoare de punct de pensie la 1775 de lei (prevăzută în lege) este, de fapt, o amputare de venituri pentru pensionari şi nu o creştere. Faţă de propunerea PSD, de majorare cu 40%, Guvernul PNL acordă doar 10%, deci MINUS 75% din ce am propus noi. „Guvernul nu am bani" ne spune de la preluarea guvernării şi chiar mai des în aceste zile că are mai multe scenarii de tăiere, dar, din păcate, niciunul de creştere", susţine Marius Budăi.

Este insuficientă această propunere a PNL care nu acoperă inflaţia din septembrie 2019 până în prezent, avertizează fostul ministru al Muncii.

"Alimentele s-au scumpit, medicamentele s-au scumpit, facturile la utilităţi au crescut. Mai mult, de la 01 iulie 2020 se dublează facturile la utilităţi, pâinea se va scumpi cu 25%, medicamentele cu 20%, alimentele cu 15%. Acestea sunt declaraţiile producătorilor. Preţurile cresc, leul se devalorizează. Pensionarii au nevoie de o certitudine, domnilor guvernanţi. Mai ales, că susţineţi că economic totul este în regulă.

De ce domnilor Iohannis, Orban şi Cîţu îi urâţi atât de mult pe pensionari şi le faceţi viaţa grea scăzându-le puterea de cumpărare? Credeţi că toţi sunt votanţi PSD şi trebuie pedepsiţi ? Copiilor de ce nu le majoraţi alocaţiile ? Şi nou născuţii votează PSD ? De dascăli am înteles de la premierul dezertor Cîţu că nu vă pasă. Ne-a spus clar „educaţia şi sănătatea nu sunt o prioritate pentru PNL". În ignoranţa şi trufia sa, domnul Orban compară creşterea pensiilor părinţilor şi bunicilor noştri cu drumul spre iad. Iartă-ne, Doamne ! Premierul dezertor Cîţu ne spune cu emfază că bunicii lui nu i-au cerut ajutorul. În traducere liberă: pensionari, nu vă bazaţi pe mine să vă cresc pensiile. Nu este exclus, totuşi, ca odată cu apropierea campaniilor electorale, aceşti domni să-şi schimbe discursul.

Domnilor, când o să începeţi să guvernaţi România și pentru cetăţenii români ?", mai susţine Marius Budăi.