Marius Şumudică a semnat contractul cu Gazişehir Gaziantep. Ce i-a promis başkanului

Adil Sani Konukoglu, preşedintele clubului turc, i-a mulţumit lui Marius Şumudică pentru că a acceptat oferta sa: "Suntem fericiţi că vom lucra cu el. Sunt încrezător că vom fi o echipă foarte bună".

"Sunt fericit că sunt la Gaziantep. Cunosc Turcia şi Super Lig şi am reuşit lucruri frumoase la Kayserispor. Când am mers la Kayseri, la stadion veneau cu greu 5.000 de suporteri. Însă noi am oferit un fotbal şi rezultate prin care am reuşit să ajungem la 30.000 de spectatori. Am vrut să revin în Turcia pentru că iubesc această ţară. Ştiu că acest club are un preşedinte foarte important şi ce a reuşit. Îi promit preşedintelui în faţa tuturor că vom termina acest sezon între primele zece echipe. Vom fi o echipă care dă mereu totul, care joacă agresiv şi se gândeşte la atac. Vom aduce jucătorii cei mai de calitate pe care ni-i vom permite", a declarat Marius Şumudică.