Marius Şumudica a semnat pe DOI ANI cu Gaziantep Gazişehir. Aduce DOI ROMÂNI

Marius Sumudica va incasa peste un milion de euro in cei doi ani de contract. I-a convins pe noii sai sefi sa-i puna la dispozitie si un buget important de transferuri. Sumudica le-a cerut deja conducatorilor doua transferuri din Liga 1: Denis Alibec si Junior Morais. Ambii sunt foarte aproape de un acord cu Gaziantep Gazisehir.

Denis Alibec pleacă de la Astra. Atacantul va juca într-un campionat puternic din Europa

Gaziantep Gazisehir a terminat pe locul 5 in liga a doua din Turcia sezonul trecut, dar a promovat dupa ce a castigat play-off-ul de promovare. Echipa isi propune sa termine in prima jumatate a clasamentului din prima divizie in campionatul viitor.