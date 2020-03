Martin Tudor a murit. Dorinel Munteanu: "Ambulanţa a ajus repede, dar resuscitarea nu a reuşit"

Martin Tudor a murit la 43 de ani în urma unui infarct. "Totul s-a întâmplat acum două ore (n.r. - în jurul orei 10:00). Era acasă, la Reşiţa! Ambulanţa a ajuns foarte repede la el, dar din păcate nu s-a mai putut face nimic. S-au făcut toate manevrele de resuscitare, dar s-a întâmplat o tragedie. Nu l-au mai putut salva. A murit, săracul... Acum, trupul lui e la spital pentru autopsie. Eu am fost coleg cu el la Steaua între 2004 şi 2005. După, pentru că aveam nevoie de un băiat serios, am decis să-l iau cu mine la CFR Cluj! Era un om minunat, un băiat serios, muncitor. Şi foarte tânăr. Sunt dărâmat de această veste, nu mi-a venit deloc să cred... Este o tragedie. Singura lui problemă era că fuma, dar n-avea cum să i se tragă nenorocirea asta de la aşa ceva. Dumnezeu să-l ierte", a declarat Dorinel Munteanu.

Fostul jucător Laurenţiu Diniţă a afirmat pentru aceeaşi sursă că a vorbit, cu o zi înainte, cu Tudor. "Sunt şocat, tremur tot de când am aflat vestea, în urmă cu câteva minute. Ieri a fost ziua mea şi chiar am vorbit cu el la telefon, mi-a urat la mulţi ani şi părea foarte ok. Într-adevăr a mai avut o problemă, nu s-a simţit bine. A făcut un preinfarct, a stat internat o zi la spital, i-au făcut investigaţii şi îmi închipuiam că nimic nu era grav, din moment ce i-au dat drumul. Ştiu că s-a speriat foarte tare. Nu am cuvinte să spun ce simt acum. Dumnezeu să-l odihnească", a declarat Laurenţiu Diniţă.

Fostul portar al FC Steaua Martin Tudor a decedat, luni, la vârsta de 43 de ani, în urma unui infarct.

Născut la Avrig, Tudor a evoluat la Jiul Petroşani, Olimpia Satu Mare, Steaua Bucureşti, CFR Cluj şi Univeristatea Cluj.

A adunat 184 de meciuri în prima ligă şi două titluri de campion, ambele cucerite cu Steaua Bucureşti, în 2001 şi 2005.

După retragerea din activitate, el a îmbrăţişat cariera de antrenor de portari, lucrând la Steaua, Universitatea Craiova, FC Ittihad, Juventus Bucureşti şi Sportul Snagov, dar şi la prima reprezentativă, când selecţioner era Victor Piţurcă.