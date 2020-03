Martin Tudor a murit. Martin Tudor a jucat de-a lungul carierei la Jiul, Olimpia Satu Mare, Steaua, CFR Cluj și U Cluj. S-a retras în 2010 și a devenit antrenor cu portari. A antrenat la FCSB, U Craiova, Al Ittihad, Daco-Getica, CSM Reșița, FC Voluntari, Sportul Snagov, CSU Craiova și naționala României. Ca jucător are trei trofee cu Steaua: 2 titluri de campion (2001, 2005) și o Supercupă (2001). "Sunt devastat... Am aflat acum vestea. A făcut infarct, săracul! Nu-mi vine să cred. Ce tragedie! Știu doar că era la Reșița și a făcut infarct. N-a mai putut fi salvat. Dumnezeu să-l ierte", a declarat Gheorghe Chivorchian. Acesta a fost cel care în 2017 pe Tudor la Daco-Getica. "Nu-mi vine să cred! Este o veste... Stau pe telefoane și eu. Era la Reșița cu treaba. Nu știu nici eu foarte multe detalii. E o tragedie! Îmi pare atât de rău. Nici nu stiu ce să mai zic...", a declarat Daniel Oprița, fostul său coleg. "Sunt șocat! Nu pot să vorbesc de Tudorică... Nu-mi vine să cred! Înțelegeți-mă, va rog!", a spus şi Adrian Neaga, fost coleg cu Martin Tudor la Steaua

Dorinel Munteanu a izbucnit în lacrimi după moartea lui Martin Tudor: "Am aflat că a decedat. Nu pot să cred!"

"Nu îmi vine să cred ce s-a întîmplat. Îl cunoșteam bine pe Tudorică. M-a prins și la Steaua, dar a lucrat cu mine la CFR Cluj. Eu l-am adus la CFR când eram antrenor în Gruia. Am aflat înainte să mă suni tu că a murit. Știu că era la noi în Reșița, dar nu lucra în staff-ul meu la echipă. Venise în Reșița după ce plecase de la CSU. Când am aflat că a murit mi-am adus aminte dintr-o dată și de dispariția lui Didi Prodan. Am înțeles că a făcut infrct. Vă cer scuze, dar nu mai am cuvinte", a spus Munteanu, antrenor la Reşiţa.

Născut la Avrig, pe 10 iunie 1976, portarul Martin Tudor și-a început fotbalul la Jiul Petroșani. A debutat în echipa mare la 20 de ani, într-un meci cu Petrolul Ploiești. A fost singurul său meci pentru echipa de seniori a Jiului, pentru că în 1997 a semnat cu Olimpia Satu Mare.

După ce a promovat cu Olimpia Satu Mare în Liga 1 și a petrecut un sezon în prima divizie, portarul Martin Tudor a fost contactat de Steaua, iar în 1999 a făcut pasul spre București. Șase ani a apărat în Ghencea, după care a semnat cu CFR Cluj. În finalul carierei a părăsit CFR-ul pentru rivala Universitatea Cluj, aceasta fiind ultima echipă la care a activat. S-a retras oficial în 2008.

Martin Tudor a făcut parte din staff-ul lui Victor Pițurcă

Portarul Martin Tudor a adunat 184 de apariții în Liga 1 și a cucerit de două ori titlul, de fiecare dată cu Steaua. După retragere, Martin Tudor s-a îndreptat spre o carieră în antrenorat. A fost mai întâi antrenor de portari la Steaua, după care a mers alături de Victor Pițurcă la Universitatea Craiova, la echipa națională și la Al-Ittihad.

După revenirea în țară, în 2017, a mai lucrat la Daco-Getica, CSM Reșița și Sportul Snagov.

Daniel Prodan a murit la 44 de ani tot de ifarct

Daniel Prodan s-a stins subit în casa sa din Voluntari, în timp ce se uita la televizor. „I s-a făcut rău, a avut spasme, apoi s-a învineţit. I-a explodat inima în piept”, a povestea Licinia, soția lui Didi. Medicii au încercat să-l resusciteze de patru ori, dar inima nu i-a mai pornit! Se întâmpla în seara zilei de miercuri, 16 noiembrie 2016, la vârsta de 44 de ani.

Prodan s-a născut în martie 1972 și a fost unul dintre cei mai importanți jucători români. Și-a început cariera la Olimpia Satu Mare, iar în 1993 a fost cumpărat de Steaua, unde a jucat 3 ani.

Atletico Madrid l-a transferat în 1996 și a jucat doi ani în capitala Spaniei. A mai evoluat la Rocar și la FC Național. Pentru națională a strâns 54 de meciuri și a participat la Campionatul Mondial de din 1994 și la Campionatul European din 1996.