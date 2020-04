Mărturia emoţionantă a unui medic militar, trimis la Spitalul din Suceava să salveze bolnavii de coronavirus. "Negociem cu Dumnezeu"

Medicul militar Mărginean este specialist în Terapie Intensivă şi a fost detaşat în prima linie la Spitalul Judeţean Suceava.

"Din punctul meu de vedere, oamenii ăştia sunt eroi. Îţi mai spun eu cine cred eu că sunt eroi. Haideţi să ne imaginăm cum se vede terapia intensivă prin ochii unui pacient, un om care stă în pat cu o mască de oxigen şi peste masca de oxigen cu o mască chirurgicală.

Simte că nu are aer. Ba e cald, ba e frig. Poate îi e foame. Nu are are nici măcar să mănânce. Nu poate să-şi dea jos masca de oxigen", a mărturisit căpitan medic Mărginean.

Tânărul medic a vorbit despre imaginea înspăimântătoare de care are parte un pacient infectat cu noul coronavirus.

"În jurul lui se plimbă oameni îmbrăcaţi în combinezoane albe, fără faţă, cu nişte ochi aburiţi, cu nişte viziere şi nu are cum să fie decât o imagine înspăimântătoare. Şi aceşti oameni, din punctul meu de vedere, sunt eroi", a mărturisit medicul militar.

Dr. Mărginean a precizat că medicii trimişi în prima linie a luptei cu coronavirusul se confruntă cu o muncă istovitoare.

"Noi suntem cei care negociem cu Dumnezeu o clipă, o oră, o zi, rareori o săptămână din viaţa pacienţilor noştri.

Sunt pacienţi. Au nevoie de medici, nu au nevoie de soldaţi. Eu sunt medic şi nu mă cheamă să trag cu pistolul. Mă cheamă să îi tratez. Nu ştiu să trag cu pistolul, dar în ultimii ani am învăţat cum să tratez.

E ca şi cum ai sta în faţa unui baraj care s-a rupt şi curge spre tine un puhoi imens de apă şi tu stai cu mâinile întinse şi te bucuri dacă prinzi un peştişor, din ăia mulţi care trec pe lângă tine. Dacă ai prins totuşi unul, te bucuri pentru el", a spus medicul militar.