Mărturia şocantă a şefului ONJN, infectat cu COVID 19: "M-au analizat ochiometric şi mi-au zis să iau Tamiflu, c-o fi o gripă"

Şimota nu a fost plecat în străinătate, nici nu a intrat în contact direct cu o persoană confirmată pozitiv, dar a resimţit febră de două săpătămâni, iar atât medicul de familie, cât şi cei de pe Ambulanţă, chemaţi în urmă cu 8 zile de directorul ONJN la propria locuinţă din cauza stării precare, i-au spus că probabil suferă de o gripă, fără să-i facă vreu test şi permiţându-i să meargă la birou, se arată într-un interviu realizat de Fanatik.ro.

"Au apărut informaţii cum că aș fi fost plecat din țară, că am dosar penal pentru că aș fi indus în eroare autoritățile. Eu, conform procedurilor legale, am luat legătura cu medicul de familie, am urmat procedurile funcționale, am tratat totul conform legii. A venit Salvarea după mine. N-am participat la nicio întâlnire în altă parte, nici pe la minister, nici într-altă parte.

De săptămâna trecută am început să fac temperatură mai mare, tot mai mare. Am sunat la Ambulanță, a venit Ambulanța, mi-a zis „Dom'le, vezi că este ceva gripă", mi-a dat o rețetă cu medicație, am luat acea rețetă cu medicație și acuma două, trei zile, m-am simțit foarte rău, am chemat din nou Ambulanța. Ambulanța a venit și m-a adus la „Balș", m-a internat aici pentru că, probabil, în urma verificărilor dânșilor, îndeplineam condițiile, deși și aici a fost o discuție pentru că procedurile lor sunt altfel.", a declarat Şimota pentru sursa citată.

Întrebat de medicamente erau pe reţeta primită de la ambulanţă, Şimota a declarat că este vorba de Tamiflu şi Paracetamol.

"Paracetamol, tamiflu, că a zis că-i gripă după cum s-a uitat la mine, aşa, ochiometric", a adăugat directorul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc.

