Mărturia tinerei care a fost răpită şi obligată să se prostitueze în sediul primăriei

Tânăra, acum în vârstă de 30 de ani, a povestit că în 2007, atunci când avea 17 ani, a fost răpită de un interlop local foarte periculos, Adrian Buduroi, şi a fost dusă în sediul primăriei din Mogoşeşti Siret pentru a face sex cu primarul. Buduroi a fost condamnat în acest caz la 15 ani de închisoare, dar fata susţine că aceea nu a fost singura dată când s-au întâmplat aşa ceva.

„Am fost luată de la discotecă de Buduroi Adrian, împreună cu alte două fete. Am fost duse la Mogoşeşti Siret, la Primărie. Fusese ziua inaugurarea, iar în noaptea aia am intrat acolo, înăuntru. Am fost forţate, am fost luate în maşină şi forţate să mergem acolo. Acolo era primarul, înăuntru, dar mai multe detalii... Nu mai reuşesc să îmi aduc aminte totul cu lux de amănunte. Am găsit uşa deschisă, am scăpat, am fugit. După, am făcut recuperare, mulţumesc lui Dumnezeu mi-am revenit după trauma pe care am avut-o şi acum sunt ok. Nu mai intenţionez nimic să fac mai departe. Nu vreau să îmi aduc aminte nimic. Au fost momente care au fost groaznice. Acum nici nu mai vreau să îmi aduc aminte ce a fost acolo", a declarat Diana într-o intervenţie telefonică.

În urma dezvăluirilor din presă, primarul Damian Butnariu a declarat că se autosuspendă din PNL, dar liderii filialei PNL Iaşi spun că vor discuta excluderea sa din partid. Butnariu a şi recunoscut pe Facebook că a fost la DIICOT pentru a fi interogat în legătură cu implicarea sa în acest caz.