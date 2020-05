Mărturia unui medic rezident din Suceava: "Vedeam pur şi simplu cum plămânii bolnavilor se făceau bucăţi"

Alina Cigoli este medic rezident în anul 5 la Medicină de urgență în Iași, are 30 de ani și a fost primul medic rezident care a pășit în spitalul groazei din Suceava, oraşul din care este originară.

Revenită recent la Iași, aceasta a povestit pentru cotidianul „Bună Ziua Iași” detalii din experiența sa şi cât de greu i-a fost să se despartă de fiica ei de 4 ani, care a înțeles cu greu că mama ei a plecat să salveze oameni.

"Îmi amintesc primele zile acolo, în cel mai mare focar din țară. În primele zile, numărul de pacienți era extrem de mare. Îi vedeam cum vin câte cinci, șapte într-o ambulanță. Cu toții aveau coronavirus. Inițial nu am crezut nici eu în puterea de infectare cu acest virus.

Am înțeles asta în Suceava, când pacienți tineri și bătrâni ajungeau în UPU și trebuia să-i consult. Le verificam plămânul prin Computer Tomograf și vedeam efectiv cum plămânii le erau bucăți, plămânul dispărea.

Atunci mi-am sunat familia și am început să plâng la telefon. Am simțit că vreau să renunț. Cei mai panicați pacienți erau tinerii. Bătrânii veneau oarecum resemnați și se simțeau vinovați că ne deranjează, spunând că știu că suntem extrem de ocupați și că nu ar vrea să ne deranjeze. Tinerii ajungeau în UPU cu atacuri de panică. Mulți dintre ei nici nu aveau simptome și erau extrem de speriați de ceea ce urmează.

Am văzut în fața mea o tânără de vârsta mea cum, imediat după ce am consultat-o, a facut stop cardio-respirator. Atunci am înțeles că boala aceasta este și mai dură decât o văzusem eu. Mi-am sunat familia și i-am rugat din suflet să se protejeze”, a spus dr. Alina Cigoli conform sursei citate.