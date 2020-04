Mărturia cutremurătoare a unui medic din Iaşi, detaşat la Suceava: "Primul meu pacient a fost unchiul meu, care a şi murit a doua zi"

„Mi-am făcut bagajele cu inima strânsă. Suntem oameni, sentimentul de frică este prezent, e adevărat. Dar am ales să fiu medic de urgenţă. Asta înseamnă că oricând poţi primi un telefon şi trebuie să fii pregătit să pleci acolo unde e nevoie de tine”, a declarat Alina Cigoli, care a transmis că a ajuns în Suceava, oraşul ei natal, pe data de 23 martie, şi că printre pacienţi a avut şi rude, potrivit adevarul.ro.

Citeşte şi: Poate Hidroxiclorochina să trateze COVID-19? Ce spun experţii

”Întâmplarea face că am consultat şi o parte din rudele mele, eu fiind din Suceava. A fost greu pentru că intervin şi sentimentele. Primul pacient pe care l-am consultat a fost fratele bunicului meu. Nu ştiam că va veni. Mi-a fost adus de ambulanţă, într-o stare foarte gravă, cu înaltă suspiciune de infecţie cu coronavirus. A fost direcţionat către Spitalul de Boli Infecţioase Suceava, unde a decedat a doua zi", a mai mărturisit medicul rezident.

Un medic de la Suceava s-a vindecat de coronavirus: "Aştept să mă întorc în prima linie"

Unul dintre primii medici de la Suceava infectați cu noul virus s-a vindecat. Medicul Monica Terteliu spune că se simte bine și aștepta un nou test negativ pentru a se externa din spitalul unde se va întoarce să trateze pacienți.

Citeşte şi: Noi simptome ale infectării cu coronavirus. Avertismentul medicilor

Monica Terteliu este medic de boli infecţioase şi a fost printre primele cadre medicale de la Suceava infectate cu covid-19. Din fericire, aceasta s-a vindecat şi abia aşteaptă să revină în prima linie pentru a-şi ajuta colegii şi pacienţii.

"Eu sunt medic de boli infectioase şi am fost printre primii diagnosticati, motiv pentru care am ramas in izolare. Initial am avut o forma usoara, apoi am avut nevoie de internare insa nu consider ca am avut o forma grava. Ma simt bine, refacuta şi de abia astept sa ajung din nou la spital sa pot sa-mi ajut colegii si pacientii.

Tot timpul am fost alaturi de colegii mei si am stat in telefon, atat cat am putut, minim 12 ore pe zi pentru a-mi ajuta colegii de la celelalte specialitati care ne-au suplinit. Am facut munca aceasta deoarece eu ca medic am facut un juramant.

Aceasta este menirea mea, chiar daca in anumite conditii inseamna sa treci prin boala. A fost o perioada foarte stresanta, dar gandul ca pot ajuta chiar si de departe m-a ajutat sa trec mai usor.

Asteptam noi reglementari, noi fiind cazuri usoare si conform legii vrem sa ne intoarcem la munca. Ma refer la personalul sanitar, toti au depus eforturi uriase pentru a salva ceea ce se poate salva.

Eu cred ca in acest moment ar trebui sa se puna accent pe faptul ca trebuie sa avem conditii sigure de munca. Noi asta ne dorim. Vrem sa trecem cu bine si sa salvam cati mai multi pacienti", a spus medicul de la Suceava.

Citeşte şi CORONAVIRUS. Avertismentul specialiştilor privind dezinfectanţii: "Populaţia crede că e protejată"