Are un soţ, un logodnic şi doi iubiţi oficiali. "Iubirea nu trebuie limitată, ar fi mai rea o relaţie extraconjugală"

Are un soţ, un logodnic şi alţi doi parteneri şi nimeni nu are nimic împotrivă! Aşa sună, în sinteză, povestea unei femei din Marea Britanie care se declară "poliamoroasă". Are mai mulţi parteneri, care ştiu fiecare unul de celălalt, iar pe toţi îi iubeşte şi îi respectă.