Masaj erotic: Esenţele secrete ale specialiştilor în aromaterapie

Iata care sunt esentele secrete ale specialistilor in aromaterapie.

Chihlimbar

Cand este incalzit, chihlimbarul are o aroma dulce, senzuala. Este greu de combinat, insa, cu alte mirosuri.

Busuioc

Are o aroma dulce si intepatoare, care stimuleaza excitatia sexuala. De asemenea, uleiul de busuioc este revigorant si este indicat in momentele in care esti obosit, pentru a reanima "atmosfera".

Bergamota

Aroma floralo-citrica este tonifianta. Uleiul de bergamota poate fi combinat usor cu altele pentru o crestere a excitatiei.

Scortisoara

Aroma intepatoare este atat pe placul barbatilor, cat si al femeilor. Este un relaxant ideal pentru situatiile tensionate, dar in acelasi timp sporeste excitatia.

