Maşină lovită de tramvai în Timişoara. Trei persoane sunt rănite

Accidentul s-a petrecut joi după-amiază pe bulevardul Regele Carol I din Timișoara. O maşină a lovit un tramvai aflat în staţie. Un echipaj SMURD a intervenit pentru a acorda ajutor medical pentru trei persoane din tramvai. O femeie a fost transportată la spital.

"Un barbat in varsta de 43 de ani circula pe bld.Regele Carol I si nu s-a asigurat la schimbarea directiei de deplasare prin viraj la stanga intrand in coliziune cu un tramvai. O femeie in varsta de 49 de ani, pasagera in tramvai a fost transportat la spital. In cauza a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa", au transmis reprezentantii IPJ Timis.

Circulația tramvaielor a fost blocată pentru cercetări la locul accidentului.