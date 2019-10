Articol publicat in: Societate

Maşina unui şef din Poliţia Arad a fost incendiată de indivizi necunoscuţi

Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Maşina unui şef din IPJ Arad a fost incendiată de indivizi necunoscuți. Autoturismul era parcat la câțiva metri de casa în care locuieşte polițistul, potrivit glsa.ro. Înainte de incident, omul legii a primit mai multe amenințări. Maşina adjunctului inspectorului șef al IPJ Arad, Cezar Iulius Șerbănică, a ars zilele trecute. Potrivit GLSA.ro, duminică seara, în jurul orei 20.00, autoturismul a fost incendiat intenționat, acesta fiind parcat la câțiva metri de casa în care locuiește polițistul. În acest caz, a fost deschis dosar de cercetare penală pentru distrugere fiind vizată deocamdată doar fapta. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay