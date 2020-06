Nelu Tătaru a anunţat ce se întâmplă după 15 iunie: Restaurantele şi locurile de joacă rămân închise, meciurile jucate fără spectatori

Nelu Tătaru a vorbit la Digi24 despre restricțiile care vor fi ridicate din 15 iunie, explicând de ce rămân în vigoare unele măsuri, cum ar fi închiderea restaurantelor sau a locurilor de joacă și interdicția spectatorilor la meciuri.

”Sunt spaţii închise. Încercăm o evaluare a spaţiilor deschise (terasele - n.r.) în care nu avem elementul de aeroflor. Mai avem 15 zile în care putem vedea care sunt rezultatele”, a afirmat Tătaru, întrebat de ce nu se redeschid și restaurantele din 15 iunie.

Despre locurile de joacă, Tătaru a explicat că există multe suprafeţe care sunt folosite în comun şi astfel se poate transmite virusul.

Întrebat de ce meciurile se vor disputa fără suporteri, ministrul Sănătății a spus: ”S-a ales această variantă, avem o lună cu reluarea antrenamentelor. În această perioadă am văzut şi meciuri amicale, urmează finalul campionatului, dar fără spectatori. Bucuria unui gol şi o galerie nu cred că poate păstra o distantare socială. Discuţiile avute cu ministrul Sportului, am ajuns la această concluzie, noi am dat doar normele de aplicare în această competiţie”.

Ministrul Sănătăţii a afirmat, în legătură cu reluarea slujbelor în interiorul bisericilor, că această acest lucru nu este luat în calcul de la 15 iunie.