Matteo Politi, mărturii din infernul închisorii. Ce s-a întâmplat cu falsul medic în spatele gratiilor

După 4 luni de stat în arest și nopți în care nu a dormit, Matteo Politi s-a hotărât să mărturisească, de fapt, care este adevărul cu viața lui. Matteo Politi susține că știa că funcționează în perfectă legalitate și a fost complet șocat atunci când Poliția de Frontieră l-a prins la Curtici.

Falsul doctor italian Matteo Politi, primul interviu după ce a ieşit din arest. "Voi demonstra tuturor cine sunt"

"A fost foarte rău în arest preventiv, am fost 4 luni...Nu este simplu. M-a schimbat mult. Nu înțeleg ce s-a întâmplat pentru că intentia mea...6 februarie, am apărut în presă, am auzit știrile și am fost șocat pentru că a fost la fel, știre...ce a fost în trecut, în Italia, acum 10 ani. Am fost șocat. Când am fost în Curtici, Poliția de Frontieră mi-a cerut pașaportul, l-am dat, l-au controlat, după au plecat, iar după 1 minut, 2 minute s-au întors și mi-ai zis: Tu ești Matteo Politi? Mi-au zis să aștept un pic, că trebuie să vorbească cu șeful lor. Mi-a zis poliția să stau aici, nu pot merge afară pentru că în București este un mandat de aducere și tu e nevoie să aștepți aici, poliția vine din București aici, după mergi cu ei în București. Mi-au pus cătușele, am fost așa în mașină, după am fost la secția 4 toată presa, toată televiziunea, nu am înțeles nimic" a spus Matteo Politi.

În perioada în care a fost arestat, Matteo Politi a experimentat tot felul de stări, de care cu greu își aduce aminte.

"Este traumatizant. M-am rugat mult, 4 luni. I-am cerut lui Dumnezeu iertare, ajutor, pentru păcate. M-am considerat vinovat pentru că nu am controlat, nu am făcut nimic, am crezut în persoane. Am crezut în persoane, toată viața mea...Și eu am plătit.", a spus el la Antena Stars.