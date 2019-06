Falsul doctor italian Matteo Politi, primul interviu după ce a ieşit din arest. "Voi demonstra tuturor cine sunt"

"Arestul m-a schimbat. A fost foarte greu. Am trecut prin momente cumplite, am avut și probleme de sanatate", spune Politi la numai o zi de când e iar în libertate, potrivit spynews.ro.

În cele patru luni de arest a rămas fără prieteni, fără bani, dar și fără iubită. Ioana, femeia care i-a jurat să îl apere până în pânzele albe, l-a părăsit și s-a întors împotrivă lui cu acuzații grave.

"M-a durut ce a făcut Ioana. Eu am vrut doar să o ajut. Nu e adevărat nimic din ce a spus și nu înțeleg de ce a făcut asta", răspunde Matteo celor spuse de Ioana.

A venit momentul să-și spună partea de adevăr și să lămurească o țara întreagă dacă este medic cu acte sau doar un impostor.

"Eu am studii, dar diplomele mele nu au fost obținute aici. Nu am 8 clase, cum s-a spus. Am venit în România să profesez că medic și am făcut asta. Sunt lucruri pe care trebuie să le spun. Am fost amenințat, șantajat de oameni cu legături în lumea interlopă. Sunt oameni care mi-au spus că mă lasă să operez în clinicile lor dacă le dau procent din tariful meu. A venit momentul să știe toată lumea cine sunt și să demonstrez totul", continuă Matteo.

