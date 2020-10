Maya Teodoroiu, fost judecator CCR, pe listele PSD pentru Senat. În 2018, a fost pentru anularea sentinţelor date de completurile de 5

"Ma bucura acest lucru. Este un specialist chiar in domeniul justitiei. Am inteles ca o sa candideze chiar la Senat, cap de lista. Ma bucura aceasta candidatura. O alta nemembra a PSD si o specialista, doamna. Presupun ca nu are nimeni ce sa ii reproseze", a afirmat Marcel Ciolacu.

La finalul lunii ianuarie, premierul Ludovic Orban a decis, la propunerea ministrului de Externe, inlaturarea Simonei Maya Teodoriu din functia de Agent Guvernamental al Romaniei la CEDO.

Scandal în PSD pe locurile de la parlamentare. Viorica Dăncilă vrea să candideze din nou. Candidaţi surpriză la alegerile din decembrie

In februarie 2015, Simona Maya Teodoroiu a fost propusa de PSD si a ocupat ulterior locul ramas liber prin plecarea lui Toni Grebla de la Curtea Constitutionala. Dupa expirarea mandatului, a fost numita in septembrie 2019 de fostul premier Viorica Dancila in functia de Agent Guvernamental al Romaniei la CEDO.

Maya Teodoroiu a ocupat, printre altele, functia de membru al Curtii Constitutionale in perioada februarie 2015 - iunie 2019, fiind numita de Senat pe restul de mandat ramas de la Toni Grebla. La CCR ea a fost, printre altele, raportor in cazul asupra caruia Curtea a decis, in noiembrie 2018, ca exista conflict juridic de natura constitutionala intre Parlament si Inalta Curte de Casatie si Justitie pe tema constituirii completurilor de 5 judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Potrivit deciziei Curtii, completurile de cinci judecatori de la instanta suprema trebuie refacute.