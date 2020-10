Medic de la ATI: În ultima vreme, puţini pacienţi care ajung pe Terapie Intensivă se fac bine. Mă tem de ce urmează

"Avem 40 de locuri la ATI: 20 la Covid, 20 la non-Covid. Lucrăm pe Covid cinci anesteziști în ture de câte 12 ore. Ieri am fost de zi, nu aveam niciun pat liber. Erau 20 de pacienți, pe 20 de paturi. Aveam ieri cinci pacienți intubați și 11 pe ventilație non-invazivă. Toți sunt pacienți gravi.

În ultima vreme, puțini pacienți care ajung pe Terapie Intensivă se fac bine, ca să-i trimitem pe secție. La ATI ajung cu saturație de oxigen în sânge de 15-20-30%, ceea ce e incompatibil cu supraviețuirea. Majoritatea pierd lupta cu virusul.

Nu pot să spun că virusul are altă evoluție, că e mai virulent decât înainte. Diferența de acum – care face să avem atâtea decese și cazuri la ATI – este că înainte oamenii veneau repede la spital, erau speriați și tratamentul își făcea efectul. Acum vin târziu la spital și nu mai merge tratamentul standard. Ideal ar fi să vină la trei-patru zile de când au debutat simptomele, dar mulți nu mai cred în Covid. Vin pe Terapie, respirând foarte prost și afirmă că nu au Covid. La fel și familiile lor, țipă la noi că n-au Covid, că-l ținem acolo, îl omorâm, că suntem criminali. Cu asta ne confruntăm în ultimele luni.

E foarte greu să mai faci ceva pentru ei. Vin infectați și cu alte infecții bacteriene, vin cu fibroză pulmonară, ceea ce e un proces ireversibil, și vin cu cheaguri de sânge în plămâni. Nici măcar plasma nu-i mai ajută, ea este eficientă în primele șapte zile.

Marea majoritatea a pacienților de ATI sunt obezi, merg de la 42 de ani cel mai tânăr, la 90 de ani cel mai vârstnic. Le dăm tratament, îi ajutăm să respire", a declarat medicul Alina Nistor de Terapie Intensivă la Spitalul Judeţean Suceava.

Medicul a povestit, de asemenea, că inclusiv ea a fost infectată cu noul coronavirus şi a rămas cu sechele.

"Noi toți am fost pozitivi. Eu știu ce înseamnă insuficiență respiratorie. Nu mi-am închipuit vreodată că o să aflu cum e să nu poți respira. Am stat două săptămâni internată, a fost groaznic. Toți medicii care am avut Covid am rămas cu sechele, toți luăm tratament, eu iau tratament cardiologic. Eu, care nu am luat niciodată nimic și eram o persoană sănătoasă....

Și pacienții vin la mine și zic că nu cred că există virusul. Și eu le zic: „și eu am avut! Și e așa". Degeaba. Sunt unii care refuză inclusiv tratamentul cu Remdesivir. Am avut un pacient care a refuzat, spunând că el nu este cobai. A scris în foaie că refuză. A decedat la ATI...

Iar acum avem o doamnă care refuză oxigenul, și-l scoate mereu, pentru că ea vrea să plece acasă din terapie intensivă. Dar când își scoate oxigenul, devine neagră, de la lipsa aerului. Oamenii nu sunt conștienți de ce fac...

Și da, mă tem de ce urmează. Că o să fie terapiile pline. Problema nu este de extindere, că și noi avem încă o secție în care ne putem extinde, putem duce ventilatoare, aparatură. Dar un singur om să trateze 40 de pacienți cu Covid? Este inuman!", a mai declarat medicul Alina Nistor.

