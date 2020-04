Medic din Suceava confirmat cu coronavirus acuză autorităţile de nepăsare: "Am sunat de 70 de ori la DSP"

Medicul se arată intrigat de faptul că nici autorităţile, nici o parte dintre colegii lui nu au conştientizat gravitatea situaţiei decât în momentul în care lucrurile au scăpat de sub control.

Medicii din Spitalul Judeţean Suceava, complet expuşi în faţa epidemiei

Potrivit obiectivdesuceava.ro, medicul susţine că, în momentul apariţiei epidemiei în lume, la nivelul spitalului s-au purtat câteva discuţii referitoare la măsurile care vor trebui luate în momentul în care personalul medical va intra în contact cu pacienţi cu coronavirus, însă nu a existat o informare generală. La fel cum nu a existat nici instructaj, şi nici echipamente de protecţie:

"Ni se dădea o singură mască şi ni se spunea că trebuie să o păstrăm toată ziua, că nu este neapărat necesar să purtăm mască dacă discutăm cu o persoană care nu provine dintr-o zonă critică sau care nu are simptomatologie respiratorie", a declarat medicul, potrivit obiectivdesuceava.ro.

Acesta a conştientizat faptul că situaţia a scăpat de sub control în momentul în care a constatat că se pozitivează un număr din ce în ce mai mare de medici: "Ulterior, ni s-a adus la cunoştinţă că ambulatoriul şi Unitatea de Primire Urgenţe sunt închise. Am încercat să sun la Direcţia de Sănătate publică de 70 de ori până se reuşesc să discut cu epidemiologul spitalului, o doamnă doctor care nu conştientiza nici în momentul respectiv că are de-a face cu un focar epidemiologic de o gravitate deosebită", povesteşte doctorul.

Medicul Bordiniuc acuză lipsa de reacţie a conducerii spitalului

Dr. Bordiniuc subliniază că i-a atras atenţia medicului epidemiolog din spital mai cu seamă asupra faptului că pacienţii care vor fi externaţi vor merge în comunitate, deşi au fost expuşi unui focar epidemiologic: "Poate ar fi trebuit să se instituie nişte măsuri de izolare pentru aceşti pacienţi. I-am atras atenţia că mi se pare că este depăşită de felul în care se tratează situaţia şi ar trebui să raporteze lucrurile acestea mai sus. Ulterior am redactat un document către directorul medical al spitalului în care am spus despre problema pe care o consideram la acel moment în ceea ce priveşte externarea pacienţilor şi am sugerat să se ia măsuri deoarece urma ca personalul să se întoarcă la domicilii şi dacă nu se instituiau măsurile de izolare urmau să intre în contact cu persoane din familia lor”, a mai declarat medicul.

Documentul înaintat conducerii spitalului a rămas, însă, fără răspuns. Ulterior, cadrele medicale au fost anunţate că spitalul intră în carantină şi că trebuie să meargă să li se facă testarea pentru COVID-19. Dr. Bordiniuc are, însă, dubii şi în ceea ce priveşte testarea personalului medical: "Nici până astăzi nu cred că au fost testaţi toti colegii mei deoarece nu a existat o acţiune organizată de către DSP sau de către spital pentru a-i retesta. Unii dintre ei au ieşit din izolare şi s-au testat şi au fost declaraţi pozitivi după venirea rezultatelor, dar, repet, nu toti au fost testaţi", a menţionat acesta pentru sursa citată.

Ministrul Sănătăţii a minţit când a declarat că spitalul din Suceava a fost închis

Medicul Bordiniuc a mai făcut o dezvăluire surprinzătoare. Potrivit acestuia, spitalul de la Suceava a rămas în continuare deschis, deşi ministrul Sănătăţii anunţase că acesta a fost închis: "Nu tot personalul medical al spitalului a putut să respecte condiţiile de izolare la domiciliu deoarece spitalul a rămas în continuare deschis, deşi domnul ministru al Sănătăţii a declarat că s-a închis. Vă spun sigur că au rămas în continuare pacienţi internaţi pe diferite sectoare ale spitalului care au trebuit îngrijiţi de asistente, infirmiere şi medici. Şi aceste persoane chiar dacă au fost în condiţii de expunere nu au putut face izolare la domiciliu deoarece au fost chemaţi la serviciu", a dezvăluit medicul Mircea Dinu Bordiniuc, potrivit monitoruldesuceava.ro.