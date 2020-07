Medicii infecţionişti de la Timişoara avertizează: S-a mers prea repede pe relaxare. A crescut numărul de pacienţi depistaţi

În primul val al pandemiei din acest la spitalul din Timişoara au fost vindecate peste 500 de persoane, iar de la relaxarea măsurilor au mai fost vindecate aproximativ 100 de persoane.

Medicii spitalelor COVID din Timişoara au declarat, pentru AGERPRES, că după tot efortul depus de către ei şi de întreaga comunitate în lupta cu coronavirus, în perioada martie-iunie, odată cu relaxarea şi cu vidul legislativ privind respectarea unor măsuri elementare de protejare de către populaţie, purtarea măştii şi păstrarea distanţei dintre persoane au readus situaţia în punctul zero, dar cu o severitate mai mare a bolii şi cu mai mulţi pacienţi tineri, care nu au şi alte patologii asociate.

Cadrele medicale sunt epuizate şi îşi pot lua doar câteva zile libere din concedii, cu condiţia să nu părăsească oraşul, deoarece pot fi rechemaţi la muncă în orice moment, din cauza trendului crescător al numărului de persoane infectate.

Mai mult decât atât, medicii şi asistentele au început să aibă dermatite pe corp şi se află la un pas de hipoxie, în condiţii de saună, de la purtarea echipamentelor de protecţie pentru mai multe ore. Echipamentele de climatizare nu pot fi folosite, deoarece există riscul ca virusul să se transmită prin această cale.

"Spitalul este plin. S-a mers prea repede pe relaxare, lumea nu a vrut să mai respecte regulile şi un număr foarte mare de persoane s-au îmbolnăvit. Suntem în situaţia în care Spitalul 'Victor Babeş' este plin, au intrat în funcţiune spitalele-suport, Spitalul CFR este plin, Clinica de Dermatologie a Spitalului Municipal (transformată în secţie suport-COVID pentru suspecţi şi cazuri uşoare, n.r.) este plină, a intrat în funcţiune şi secţia externă de infecţioase a Spitalului Militar pentru cazuri uşoare şi medii COVID", afirmă, pentru AGERPRES, dr. Virgil Musta, membru al Comisiei Naţionale de Management Clinic şi Epidemiologic al COVID-19.

Conform medicului, după ce a primit recent o secţie externă mobilă dotată pentru ATI, Spitalul "Victor Babeş" montează în aceste zile şi un cămin cu capacitatea de 100 de locuri, în curtea proprie, care va funcţiona ca secţie externă a spitalului pentru cei care au forme uşoare de boală, dar nu au posibilitatea să se izoleze la domiciliu.

"Ne confruntăm cu o altă problemă: dacă până acum, lumea spunea că vrea să plece acasă, acum este speriată de cei care fac boala şi nu mai vrea să plece acasă şi blochează spitalul. Legea ne cere că dacă astfel de pacienţi nu se pot izola acasă, spitalul trebuie să-i pună pe o zonă de izolare sau într-un spital-suport. De aceea, am încercat să ne organizăm în acest sens. Este o problemă, pentru că a crescut foarte mult numărul de pacienţi depistaţi şi al cazurilor grave. Terapia Intensivă este plină, am primit recent o unitate mobilă ATI şi au început de săptămâna trecută să fie internaţi pacienţi şi aici, dar în curând va fi plină şi aceasta. În primul val, nu am avut şi cazuri de izolare, spitalul fiind doar pentru cazurile COVID confirmate", a detaliat Virgil Musta.

În sprijinul terapiei intensive a Spitalului "Victor Babeş" din Timişoara s-au alăturat şi cei de la Spitalul Judeţean şi de la Municipal. La secţia externă de la căminul de izolare vor veni să ajute medici rezidenţi sau medici de alte specialităţi din alte spitale din oraş, care vor supraveghea pacienţii sub coordonarea specialiştilor infecţionişti de la "Victor Babeş".

"Sunt şi semne de epuizare. Noi am considerat că anumiţi medici trebuie să intre în scurte concedii, pentru că altfel ne vom epuiza. Din păcate, lumea nu a înţeles că suntem şi noi oameni şi că avem şi noi nevoie de câteva zile de odihnă pe care tot mai puţini putem să le luăm. Am vindecat pacienţii, iar acum o luăm de la capăt. Din punct de vedere psihologic, nu este prea bine pentru noi, pentru că am depus eforturi şi am văzut că la un moment dat toate eforturile erau ale comunităţii, care a făcut un sacrificiu, iar datorită unora care acum, intenţionat sau nu, nu vor să respecte recomandările, am ajuns să o luăm de la capăt, într-o situaţie mult mai dificilă şi mai gravă decât am fost la începutul pandemiei", mărturiseşte dr. Virgil Musta.