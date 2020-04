Medicul Alexandru Rafila, despre numărul persoanelor infectate cu coronavirus. "Au fost de 10 ori mai multe"

Şeful Societăţii Române de Microbiologie a afirmat că s-a observat o diferenţă clară între modul în care a evoluat pandemia în ţările din Europa de Est faţă de Europa de Vest, însă, deocamdată, nu există o explicaţie.

"Este adevărat că nu ştim cifra reală a numărului de cazuri pentru că sunt foarte multe persoane care au trecut prin boală fără să fie simptomatice, nu au ştiut că au boala sau au avut simptome extrem de nespecifice care nu i-au făcut să se prezinte la medic. În Franţa sunt 200.000 de cazuri confirmate, iar studiul de seroprevalenţă mi-a arătat că sunt 6% dintre francezi, adică 3,6 milioane de persoane. Asta înseamnă că, între numărul de cazuri diagnosticate şi numărul de persoane care au trecut prin boală este o diferenţă de 18 ori. Şi la gripă de întâmplă aşa. Nu se întâmplă numai la această boală. Numărul de gripă diagnosticată este mult, mult mai mic decât numărul real de gripă. Este o realitate, nu avem cum să o schimbăm şi este bine că este aşa”, a declarat, Alexandru Rafila, la postul Digi24, citat de News.ro.

Medicul Alexandru Rafila crede că, probabil, au fost de zece ori mai multe cazuri de infectare cu coronavirus faţă de cele care au fost diagnosticate.

"Nici nu avem mult, avem 12.000 de cazuri diagnosticate şi, probabil, că au fost de 10 ori mai multe, dar, raportat la populaţia României, 120.000 o să vedeţi că este un procent extrem de redus. Din cauza asta nu cred că în România am avut o circulaţie extrem de intensă a virusului, am avut în unele locuri ca Suceava. Nu poţi să compari Suceava nici măcar cu Bucureşti, pentru că am avut la Suceava 3.000 de cazuri, marea majoritate în oraşul Suceava – cel puţn 2.000 de cazuri, un oraş cu 120.000 de locuitori. Am avut la un moment 1.000 în Bucureşti, unde avem 2 milioane de locuitori. Diferenţele sunt foarte, foarte mari. Înseamnă că acolo a circulat foarte mult virusul şi acolo trebuie să iau nişte măsuri", a mai precizat Alexandru Rafila.

Şeful Societăţii Române de Microbiologie a mai menţionat că, în toată Europa de Est, comparativ cu Europa de Vest, "este o linie extrem de clară de separare".

”Avem în toate tările mult sub 1.000 de cazuri la milionul de locuitori, în Europa de Vest este mult peste. Nu avem o explicaţie în momentul de faţă. A fost un studiu care nu s-a finalizat, cum că aici copiii primesc vaccinul BCG la naştere, care induce un anumit timp de imunitate. Nu avem o explicaţie. Noi practic avem numărul de cazuri la milionul de locuitori similar cu numărul de cecese la miionul de locuitori din alte ţări. Este incredibil”, a mai explicat Alexandru Rafila.

În România au fost diagnosticate, până miecuri la prânz, 11.978 de cazuri de coronavirus.