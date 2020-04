Virgil Musta: Medicii trebuie să lupte deoarece sunt în prima linie

”Eu am o colaborare bună cu colaboratorii din județul Timiș, acest grup pe care l-am format are un număr foarte mare de participanți. Am făcut un apel disperat văzând ce se întâmplă în spitale. Din cauza panicii, medicii își dau demisia, nu vor să mai lucreze. Mulți dintre aceștia nu sunt în situția de a trata pe moment infectații. Dacă tratăm cu calm situația și protejăm medicii, nu au de ce să le fie frică. Riscul este mai mare să te infectezi pe stradă, nu în spital” , a declarat Virgil Musta, medicul de la Timișoara.

”Indiferent că lupta este dificilă, noi trebuie să luptăm, suntem în prima linie. Eu cred că este doar o panică. Am făcut un apel colegilor mei de a fi puțin mai responsabili, să trecem peste aceste momente dificile” , a spus Virgil Musta.

”Peste tot în lume virusul intră în spitale. Noi în etapa aceasta a pandemiei trebuie să considerăm fiecare pacient posibil infectat. Din acest motiv problema este de organizare a noastră, fiecare pacient trebuie considerat infectat și să nu se suprindă când aflăm dacă este sau nu infectat.” , a adăugat medicul.

Apelul doctorului Musta: "Nu intraţi în panică, nu luaţi decizii pripite”

Doctorul Virgil Musta de la Spitalul de Boli Infecțioase "Victor Babeș" din Timișoara, a făcut un apel către toţi colegii săi din sistemul sanitar să nu abandoneze acum lupta.

„APEL CĂTRE TOȚI COLEGII MEI!

Mă refer acum la toți cei care suntem implicați într-un fel sau altul, fie direct, fie ca suport de orice fel în exercitarea actului medical. Știu că și noi suntem oameni, avem și noi familii, iar mijloacele și modul în care lucrăm în aceste zile sunt departe de ceea ce ne-am dori. Dar, ACUM este nevoie mai mult ca niciodată de noi! Nu avem o profesie oarecare, știam de la început că implică multe responsabilități și riscuri, dar ne-am ales-o „la bine și la greu"!

Trebuie să acționăm inteligent și într-adevăr să protejăm colegii care intră în grupele de risc, dar ceilalți mai devreme sau mai târziu probabil tot vor face boala, și mulți dintre ei vor trece prin boală fără să știe (la fel ca restul populației, de altfel). Până la urmă, boala o putem lua și noi din oraș, nu doar din spital. În plus, din tot ce știm până acum, peste 80% din cazuri se vindecă rapid. În profesia noastră suntem obișnuiți cu diverse boli, multe care pot avea consecințe mult mai grave. Nu intrați în panică, nu luați decizii pripite acum când oamenii au nevoie de noi toți! În spitale, dacă se respectă măsurile de protecție riscurile sunt mai mici decât în exterior. Solicitați echipamente de protecție, solicitați-vă drepturile, solicitați ajutor, dar rămâneți uniți, rămâneți „pe baricade", vom depăși împreună această perioadă", a mai transmis dr. Musta.

El a precizat că este onorat să lucreze alături de colegi care în aceste zile își fac datoria, chiar în condiții foarte grele de lucru.

"Sunt onorat că fac parte din această breaslă, am văzut și văd zilnic colegi care în aceste momente, în condiții foarte grele de lucru, își fac datoria și dau încredere și celor din jurul lor să meargă mai departe, să nu renunțe. Dumnezeu să ne dea înțelepciunea de a face ce trebuie și ce este mai bine pentru TOȚI Vă mulțumesc anticipat pentru efortul imens al fiecăruia dintre voi! Numai împreună vom reuși!", a încheiat doctorul Virgil Musta.