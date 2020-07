Meghan Markle interzice tabloidelor britanice să dezvăluie numele prietenilor ei

Fosta actriţă americană în vârstă de 38 de ani a intentat un proces la Înalta Curte de la Londra împotriva Associated Newspapers, societatea care editează The Daily Mail şi versiunea sa de duminică Mail on Sunday, precum şi Mail Online. Ea reproşează publicaţiei Mail on Sunday că i-a încălcat dreptul la viaţa privată publicând fragmente dintr-o scrisoare adresată tatălui ei Thomas Markle în august 2018.

Potrivit tabloidului, această dezvăluire a fost justificată pentru că cinci prieteni apropiaţi au confirmat existenţa scrisorii într-un interviu acordat sub anonimat revistei americane People, în care ei denunţau atacurile la care a fost supusă.

În documentele de la tribunal, Meghan asigură că nu a fost implicată în acest articol. Ea mai spune că Associated Newspapers ameninţă să publice numele prietenilor ei, potrivit Mail Online.

"Aceste femei nu sunt judecate, şi nici eu", a afirmat Meghan într-o mărturie scrisă, citată de site. "Editorul de la Mail on Sunday este judecat", a adăugat ea, solicitând justiţiei să interzică identificarea acestor persoane.

În alte documente citate la începutul lui iulie de mass-media britanice, Meghan spunea că a fost lăsată "fără apărare" de monarhia britanică şi "i s-a interzis să se apere" în faţa tabloidelor pe când era însărcinată.

Meghan s-a instalat în California împreună cu prinţul Harry şi fiul lor Archie, după retragerea lor din familia regală, anunţată în ianuarie şi pusă în practică la începutul lui aprilie.