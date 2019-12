Membrii Pro România filiala Brăila au demisionat în bloc: Ne luăm rămas bun de la politica pumnului în gură. Ponta este Dragnea 2

"In urma consultărilor cu membrii din Organizația Pro România Brăila, astăzi, 07.12.2019, am ales să ne luăm rămas bun de la politica pumnului in gură, dusă în ultima perioadă de Victor Ponta(Dragnea 2).

În urma atacurilor constante pe care președintele Pro România le-a avut atât la adresa celei mai puternice organizații din partid și la adresa liderilor, implicit la adresa electoratului brăilean, electorat de centru-stanga, ne prezentăm demisia.



De ce plecăm?



Partidul înseamnă oameni care au experiențe și competențe, idealuri și năzuințe. Organizația Brăila și-a dorit consultarea si optiunile să fie luate în considerare.

Pornind acest proiect, ne-am gândit si am promovat ideile de modernizare a statului român și reprezentarea unei părți din electoratul României care nu se regăsea in politică.

Politica liderilor centrali ai Pro România a creat o ruptură între oamenii de la baza partidului si deciziile centrale.

Așadar, rămânem aceeași oameni care se delimitează cu demnitate de minciună și o echipă care va lucra pentru Brăila și România!", se arată în comunicatul Emiliei Meirosu.







Fostul premier Mihai Tudose a demisionat luni din Pro România, el postând pe Facebook cererea de demisie depusă la filiala Brăila a partidului. Tudose şi-a postat pe Facebook cererea de demisie, cu mesajul ”Doar atât. Deocamdată.....”. În cerere, el solicită filialei să ia act de demisia sa din calitatea de membru al Pro România.

”Motivele acestui act, şi anume totalul dezacord cu deciziile conducerii centrale, fiind de notorietate, nu le mai detaliez”, scrie Tudose în cererea de demisie.