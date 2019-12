Victor Ponta reacţionează după demisia lui Mihai Tudose din Pro România: Este dreptul sau si deciziile ii apartin!

"Majoritatea absoluta a celor din ProRomania am decis sa NU sustinem Guvernul PNL Orban. Domnul Tudose a fost in dezacord cu aceasta decizie si, in consecinta, a decis sa demisioneze din ProRomania. Este dreptul sau si deciziile ii apartin!", a declarat Victor Ponta, pentru STIRIPESURSE.RO.

Mihai Tudose a demisionat din Pro România. Anunţul a fost făcut chiar de acesta pe contul de Facebook unde a postat şi o fotografie cu demisia scrisă.

"Doar atât. Deocamdată.....", a scris Mihai Tudos, alături fotografie cu demisia scrisă.

În document, Mihai Tudose explică faptul că motivul demisiei este "totalul dezacord cu deciziile conducerii centrale".

"Subsemnatul Mihai Tudose vă rog să luaţi act de demisia mea din calitate de membru Pro România. Motivele acestui act şi anume totalul dezacord cu deciziile conducerii centrale fiind de notorietate nu le mai detaliez", a scris Mihai Tudose în demisie.

Victor Ponta îi cere lui Mihai Tudose să elibereze mandatul de europarlamentar în favoarea Pro România