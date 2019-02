Membru CA al TVR: Televiziunea Publică nu realizează criza de imagine în care se află din cauza lipsei de transparenţă

Liviu Brătescu susţine, într-un comunicat de presă, că solicitarea vine în urma mai multor scandaluri mediatice care au avut în centru contracte ale unor colaboratori ai TVR, persoane juridice şi fizice, precum şi a atitudinii conducerii executive a instituţiei.



Brătescu mai reclamă şi faptul că onorariile sunt ascunse chiar şi faţă de membrii Consiliului de Administraţie.



Reprezentantul liberal din CA al TVR a dat ca exemplu BBC, aflat de asemenea sub control parlamentar în Marea Britanie, care depune o anexă la Raportul anual în care detaliază sumele plătite vedetelor posturilor de radio şi de televiziune cu care radiodifuzorul are contracte comerciale pe perioadă determinată.



„Nici până la această dată noi, ca membri ai CA, nu cunoaştem, de exemplu, onorariile care au fost plătite artiştilor pentru Cerbul de Aur, susţinut nu doar din banii TVR, ci din bani publici din bugetele administraţiei locale braşovene sau Ministerului Culturii. Pentru o instituţie publică, transparenţa şi cheltuirea judicioasă a banilor reprezintă una din principalele sale obligaţii. Din acest motiv am depus un proiect de hotărâre a CA prin care SRTV să nu mai poată încheia contracte cu diverşii săi colaboratori care să cuprindă clauze financiare confidenţiale, ele trebuind să fie aduse la cunoştinţa membrilor CA şi în mod automat membrilor comisiilor de specialitate ale Parlamentului la solicitarea acestora şi tuturor celor interesaţi. Proiectul nici măcar nu a mai ajuns la vot prin voinţa majorităţii din CA, însă voi persevera şi îl voi depune la fiecare şedinţă până când va fi adoptat“, a mai spus Liviu Brătescu.



Totodată, el acuză conducerea TVR că nu realizează criza de imagine în care se află din cauza lipsei de transparenţă şi a campaniei de hărţuire a instituţiilor de presă care fac dezvăluiri privind activitatea televiziunii publice.



„Consider că direcţia în care se îndreaptă astăzi SRTV nu este una corectă, lipsa de transparenţă însoţind o viziune neclară privind viitorul unei dintre cele mai prestigioase instituţii media din România“, a mai precizat Liviu Brătescu.