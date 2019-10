Menajera lui Dincă, mărturii despre cum a vrut acesta să o violeze: "Îi curgea scuipatul pe mine, m-a prins cu mâinile ..." VIDEO

Femeia îşi aduce aminte cu multă durere şi lacrimi de perioada petrecută alături de Gheorghe Dincă. "Am suferit foarte mult că am văzut că nu pot să fac nimic, să-l zgârii, să-i rup o buz. Şi acum am imaginea aia, când vorbesc de asta mi se pune un nod în gât... Cum îi curgea scuipatu pe mine și m-a prins și cu mâinile de nu mai puteam să mai fac nicio mișcare. Eram la bucătărie și a venit la spate, m-a luat, și mi-a zis: spune-mi cât vrei, dacă vrei să te culci cu mine. L-am împins și am fugit pe scări, iar din ziua aia eu am plecat acasă", a povestit menajera lui Dincă.

Mai Mult, Dincă a făcut apoi scandal la femeie acasă. "După două săptămâni a venit după mine acasă, să mă întorc la muncă, dar i-am zis că nu mă întorc. Şi fata mea, era mică, a luat telefonul, dar nu ştia să butoneze. A luat telefonul, la dus la ureche şi a început să zică "Alo, Poliţia!", dar nu vorbea cu nimeni. "Veniţi că e cineva la noi şi nu o lasă pe mami în pace", zicea, şi aşa am scăpat", a mai povestit menajera lui Dincă.

"Eu îi făceam doar mâncare şi atât. Luam cam 6 milioane lei vechi. Lucram cu soţul, socrul şi cumnatul meu, ne-a plătit întotdeauna la timp, a fost un om corect tot timpul din punctul ăsta de vedere. Cel mai mult îi plăcea să mănânce carne. În camera unde găteam era mizerie. Vase împuţite, nemăturat, patul de fier. În loc de saltea avea pufoaice, haine. În restul camerelor n-am fost, erau încuiate cu cheia", a mai povestit menajera lui Dincă.

Interviul complet, în materialul video de mai jos: